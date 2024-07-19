Galatasaray'ın Gözdesi Scott McTominay İçin Tottenham'dan Sürpriz Hamle

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Scott McTominay için İngiltere'den kötü haber geldi. İskoç yıldız, dev bir kulübün radarına girdi. İşte detaylar...

Tottenham, McTominay İçin Devreye Girdi

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Scott McTominay için harekete geçti. Londra temsilcisi, Manchester United'ın İskoç yıldızını transfer etmek istiyor.

40 Milyon Euro İstiyorlar

Manchester United'ın, Scott McTominay'i kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar, McTominay için 40 milyon sterlin talep ediyor. Bu yüksek bedel, transferin zorluğunu artırıyor.

Scott McTominay'ın Manchester United Karnesi

Manchester United ile sözleşmesinin son senesine giren Scott McTominay'ın, kulüp taraflı 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen McTominay, takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'ın Transfer Planları

Galatasaray, Scott McTominay'i kadrosuna katmak için uzun süredir çaba harcıyor. İskoç orta saha oyuncusunun yetenekleri ve saha içindeki liderliği, Sarı-Kırmızılılar'ın dikkatini çekmiş durumda. Ancak Tottenham'ın da devreye girmesi, bu transferin gerçekleşme olasılığını azaltıyor.

Tottenham'ın Transfer Hamlesi

Tottenham, orta sahasını güçlendirmek için Scott McTominay'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Londra temsilcisi, Manchester United'ın belirlediği yüksek bonservis bedeline rağmen transferi gerçekleştirmek için ciddi bir girişimde bulunacak gibi görünüyor. Tottenham'ın bu hamlesi, Premier Lig'deki rekabeti artıracak.