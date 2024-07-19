Galatasaray'ın Gözdesi Scott McTominay İçin Tottenham'dan Sürpriz Hamle

Galatasaray'ın Gözdesi Scott McTominay İçin Tottenham'dan Sürpriz Hamle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 19:53

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Scott McTominay için İngiltere'den kötü haber geldi. İskoç yıldız, dev bir kulübün radarına girdi. İşte detaylar...

Tottenham, McTominay İçin Devreye Girdi

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Scott McTominay için harekete geçti. Londra temsilcisi, Manchester United'ın İskoç yıldızını transfer etmek istiyor.

40 Milyon Euro İstiyorlar

Manchester United'ın, Scott McTominay'i kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar, McTominay için 40 milyon sterlin talep ediyor. Bu yüksek bedel, transferin zorluğunu artırıyor.

Scott McTominay'ın Manchester United Karnesi

Manchester United ile sözleşmesinin son senesine giren Scott McTominay'ın, kulüp taraflı 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen McTominay, takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'ın Transfer Planları

Galatasaray, Scott McTominay'i kadrosuna katmak için uzun süredir çaba harcıyor. İskoç orta saha oyuncusunun yetenekleri ve saha içindeki liderliği, Sarı-Kırmızılılar'ın dikkatini çekmiş durumda. Ancak Tottenham'ın da devreye girmesi, bu transferin gerçekleşme olasılığını azaltıyor.

Tottenham'ın Transfer Hamlesi

Tottenham, orta sahasını güçlendirmek için Scott McTominay'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Londra temsilcisi, Manchester United'ın belirlediği yüksek bonservis bedeline rağmen transferi gerçekleştirmek için ciddi bir girişimde bulunacak gibi görünüyor. Tottenham'ın bu hamlesi, Premier Lig'deki rekabeti artıracak.

Benzer Haberler
Kadın A Milli Takımımız UEFA EURO 2025 Finalleri İçin Play-Off Heyecanında Kadın A Milli Takımımız UEFA EURO 2025 Finalleri İçin Play-Off Heyecanında
Alexander Djiku'ya Fransa'dan Sürpriz Talip: Rennes Harekete Geçti Alexander Djiku'ya Fransa'dan Sürpriz Talip: Rennes Harekete Geçti
Konyaspor, Melih İbrahimoğlu ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı Konyaspor, Melih İbrahimoğlu ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Cengiz Ünder'e Napoli Talip: Fenerbahçeli Yıldız İtalyan Devinin Listesinde Cengiz Ünder'e Napoli Talip: Fenerbahçeli Yıldız İtalyan Devinin Listesinde
Resmi Gazetede açıklanan karar sonrasında, 10.000 TL ödeme alınacak ve EMEKLİLER bayram edecek! Resmi Gazetede açıklanan karar sonrasında, 10.000 TL ödeme alınacak ve EMEKLİLER bayram edecek!
GARANTİ BANKASI duyuru yaptı ve ANINDA NAKİT özelliğini açtı! Başvuru yapanlar 100 bin TL alacak! GARANTİ BANKASI duyuru yaptı ve ANINDA NAKİT özelliğini açtı! Başvuru yapanlar 100 bin TL alacak!
ÇOK OKUNANLAR
Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme
  • 19-07-2024 12:34

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı
  • 15-07-2024 09:15

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili
  • 15-07-2024 11:45

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
  • 19-07-2024 10:52

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı
  • 15-07-2024 10:43

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı