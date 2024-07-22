Galatasaray'da Transfer Hareketliliği: Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech'le İlgili Son Gelişmeler

Kerem Aktürkoğlu'na İzin Çıkmadı

Galatasaray'da transfer hareketliliği hızla devam ederken, gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde. Okan Buruk, takımın en önemli oyuncularından biri olan 25 yaşındaki milli futbolcuya izin vermedi. Avrupa'da kariyerine devam etmeyi düşünen Kerem Aktürkoğlu'nun, özellikle İspanyol ekibi Real Sociedad'an gelen ilgisi bulunuyor. Ancak, Galatasaray'ın mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar süren oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Buruk, tatil dönüşünde Kerem Aktürkoğlu ile yeniden bir araya gelerek, oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmeye çalışacak. Başarılı teknik adam, Kerem'in takımda kalmasını sağlayarak kadronun güçlenmesini hedefliyor.

Yunus Akgün'ün Durumu

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün'ün geleceği de netlik kazandı. Verona'nın ilgisini çekmesine rağmen, Okan Buruk genç oyuncunun ayrılığına izin vermedi. Buruk, bu sezon Yunus Akgün'e şans vermeyi planlıyor ve onun Galatasaray'da kalmasını sağlamak için gerekeni yapacak. Geçen yıl da kalmasını istediği Yunus Akgün, buna rağmen ayrılmıştı. Ancak, Buruk’un bu yıl ki kararı, Yunus'un Galatasaray'da kalacağı yönünde.

Barış Alper Yılmaz'a Yatırım

Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir diğer önemli isim ise Barış Alper Yılmaz. EURO 2024'teki başarılı performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu için Liverpool ve diğer Avrupa kulüpleri tekliflerde bulunuyor. Liverpool, bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Aston Villa, West Ham, Brighton ve Dortmund da oyuncuya talip olan diğer kulüpler arasında. Galatasaray, Barış'ı bu sezon takımda tutmayı planlıyor, ancak gelen teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Barış'ın EURO 2024 sonrası piyasa değeri 3 milyon Euro'dan 20 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon 70 resmi maçta görev alan oyuncu, Galatasaray'a 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Ankara ekibi, olası bir satıştan yüzde 20 pay alacak.

Hakim Ziyech İçin Suudi Arabistan'dan Teklifler

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda bedelsiz olarak transfer ettiği Hakim Ziyech için Suudi Arabistan kulüplerinden önemli teklifler alıyor. Ziyech'in menajeri, birkaç gün önce İbrahim Hatipoğlu ile masaya oturarak teklifler sundu ve kolaylık sağladı. Galatasaray, Ziyech'in satışına sıcak bakıyor ancak bu transferden 8-10 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Görüşmeler devam ederken, Ziyech'in ayrılık ihtimali oldukça yüksek.

Kazımcan Karataş’ın Durumu

Genç sol bek Kazımcan Karataş için Sparta Prag'dan kiralama teklifi geldi. Çek ekibi, Galatasaray ile genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Kazımcan, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmeye sahip. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkan Kazımcan Karataş, 623 dakika süre aldı. Sparta Prag, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mathias Ross'u kiralamıştı, bu nedenle Kazımcan’ın da kiralanma ihtimali bulunuyor.