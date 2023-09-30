Galatasaray'da Galibiyet Rüzgarı: 6'da 6!

Süper Lig'in 7. haftasında rüzgarını arkasına alan Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 ile mağlup ederek, zaferini 6 maça taşıdı.

Rams Park'ta Nefes Kesilen Mücadele

Ev sahibi Galatasaray, maça hızlı başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı takımın ilk yarıda bulduğu pozisyonlardan golle sonuçlanmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Ankaragücü, ikinci yarıya yaptığı taktik değişikliklerle başladı ve 48. dakikada Renaldo Cephas ile skoru 1-0 yaptı.

Zaha'dan Galatasaray'a İlk Hediye

Ancak Galatasaray'ın bu gole yanıtı hızlı oldu. 56. dakikada Wilfried Zaha, Angelino'nun kusursuz pasında topu ağlara gönderdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü taraftarlara hediye etti.

Galatasaray, bu golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alarak, 69. dakikada Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e taşıdı.

Ligde Durum Nasıl?

Bu galibiyetle, ligdeki zafer serisini 6 maça çıkaran Galatasaray, puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü ise bu sezon aldığı üçüncü mağlubiyetle 6 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Ankaragücü ise kendi evinde Kayserispor'u ağırlayacak.