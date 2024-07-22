Galatarasay'ın Oyuncusundan Şok Karar: Futbolu Bıraktı!

1 Ocak 2024'te Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Christian Luyindama, futbol kariyerine son verme kararı aldı. 30 yaşındaki defans oyuncusu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "30 yaşında futbolu bırakıyorum. Kariyerimin zirvesini yaşadığım Galatasaray'a ve büyüleyici taraftarlarına sonsuz teşekkürler. Elveda." ifadelerine yer verdi.

Luyindama, futbol sahalarındaki kariyerinin ardından hayatına moda sektöründe devam edeceğini açıkladı. Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan Luyindama, bu süre zarfında 5 gol atıp 2 asist yaparak toplamda 6 bin 201 dakika sahada kaldı.

Kendisini unutulmaz kılan performansıyla Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Luyindama, yeni kariyerinde de aynı başarıyı hedefliyor.