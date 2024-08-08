Furkan Korkmaz'dan Monaco Açıklamaları: "EuroLeague Şampiyonluğu Hedefindeyiz"

Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Furkan Korkmaz, kulüp sitesine özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Monaco'nun büyüme hırsının ve potansiyelinin kendisini etkilediğini belirterek, bu takımda oynamanın doğru bir seçim olduğunu söyledi. EuroLeague’deki rekabetçi ortamın ve yüksek oyun seviyesinin kendisini heyecanlandırdığını vurguladı.

Philadelphia'da geçirdiği yedi yılın unutulmaz olduğunu ve Sixers taraftarlarının desteğini her zaman hatırlayacağını ifade eden Korkmaz, NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki farklara da değindi. NBA’in hız ve bireysel yeteneklere odaklandığını, Avrupa basketbolunun ise takım çalışması ve stratejiye daha çok önem verdiğini belirtti.

EuroLeague izleme fırsatı bulduğunu ve bu seviyede yer almanın kendisi için önemli bir deneyim olacağını belirten Korkmaz, koç Sasa Obradovic ile görüşmelerinin verimli geçtiğini ve ortak hedeflere katkıda bulunmayı dört gözle beklediğini söyledi. Monaco’nun geçen sezon play-off'larda gösterdiği performansı dikkate alarak, EuroLeague şampiyonluğunu hedeflediklerini ifade etti.