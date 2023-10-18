Advert

Furkan Bölükbaşı kimdir? Neden tutuklanması isteniyor?

Furkan Bölükbaşı ismi bir anda sosyal medyada gündem oldu. Hakkında binlerce tweet atılan ve #furkabBolukbasıTutuklansın şeklinde kampanya başlatılan Furkan Bölükbaşı'nın kim olduğu merak konusu oldu. İnsanlar neden Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanmasını istediği merak ediliyor. Peki Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı'nın suçu ne?

Furkan Bölükbaşı kimdir? Neden tutuklanması isteniyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 17:23

Furkan Bölükbaşı ismi bir anda sosyal medya gündeminin ilk maddesi oldu. Yanıbaşımızda süren savaş ve yaşanan insanlık dramına rağmen gündemin ilk maddesi olan bu isim insanlar tarafından merak edildi. Vatandaşlar internet arama motorları üzerinden Furkan Bölükbaşı kimdir? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte bu sorunun yanıtı.

Furkan Bölükbaşı Kimdir?

Furkan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 tarihinde doğan bir akademisyen ve bilim insanıdır. Sosyal medyada 170 bine yakın takipçisi bulunan Furkan Bölükbaşı, TRHaber isimli bir haber sitesinde editörlük yapmaktadır. Bölükbaşı zaman zaman güncel olaylarla alakalı yapmış olduğu sosyal medya paylaşımarıyla dikkat çekmektedir.

Kendisi, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversiteye adım attığında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir. Bu alandaki eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayarak, bilim dünyasına adım atmıştır. Furkan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Furkan Bölükbaşı, doktora eğitimine aynı bölümde devam etmektedir. Bununla birlikte, Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Furkan Bölükbaşı Neden Gündem Oldu? Suçu ne?

İsrail, Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldıktan sonra Türkiye'de İsrail konsoloslukları önünde protestolar ve eylemler gerçekleşti. Bu olayların ardından bir kişi hayatını kaybetti ve 43 kişi, bu sayının içinde 63 kişi polis olarak yer aldı, yaralandı. Sosyal medyada binlerce kişi, olaylarla ilgili olarak Furkan Bölükbaşı'nın liderliğinde halkı kışkırtarak polise taş atmalarına sebep olduğunu iddia ediyor.

Protestolar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bir tepki olarak Türkiye genelinde başladı. İsrail konsolosluklarının önünde toplanan insanlar, Gazze'deki olaylara karşı duydukları öfkeyi ifade etmek amacıyla gösteriler düzenledi. Ancak, bu gösteriler zaman zaman şiddete dönüştü ve birçok kişi yaralandı.

Sosyal medya platformları, olayların bir kısmını anbean paylaşarak gündemde tuttu. Bu paylaşımlar arasında, Furkan Bölükbaşı'nın protestoların lideri olduğu ve polisin taşlanmasına neden olduğu iddiaları öne çıktı. Ancak, bu iddiaların ne kadarı gerçeklik taşıyor, henüz net değil.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları ve özellikle polisin taşlanması, Türkiye'de büyük bir tartışma yarattı. İnsanlar, bu olayların neden yaşandığını ve kimlerin sorumlu olduğunu sorguluyor. Furkan Bölükbaşı'nın adı da bu soruların arasında yer alıyor.

Furkan Bölükbaşı hakkında sosyal medya platformu X üzerinde başlatılan #FurkanBolukbasıTutuklansın kampanyasının nedeni ise Bölükbaşı'nın yapmış olduğu paylaşımlar. Bölükbaşı. "İsrail Konsolosluğuʼnda buluşalım. Herkes sokağa, sıcak evlerinizde oturmayın. Ben yola çıktım." ve "Alandayız ve yoğun gaza rağmen protestomuza devam ediyoruz." gibi paylaşımlar yaparak insanları İsrail Konsolosluğu'nun önüne çağırdı. 

Benzer Haberler
18 yaş üstündeki kadınlar için aylık 1000 TL ödeme duyuruldu! Trink diye hesapta 18 yaş üstündeki kadınlar için aylık 1000 TL ödeme duyuruldu! Trink diye hesapta
Ziraat Bankası akşam üstü 17:15'te yayımladı: Banka hesabı olanlara 2 gün süre verildi! Dikkat edin Ziraat Bankası akşam üstü 17:15'te yayımladı: Banka hesabı olanlara 2 gün süre verildi! Dikkat edin
84.000 TL'ye kadar banka borcu olanlara 4 banka duyuru yaptı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve İş Bankası borçlarınızı kapatacak 84.000 TL'ye kadar banka borcu olanlara 4 banka duyuru yaptı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve İş Bankası borçlarınızı kapatacak
SMS atana anında 20.000 TL faizsiz kredi müjdesi geldi! SMS atana anında 20.000 TL faizsiz kredi müjdesi geldi!
Altın ve doları göz ardı edin! Dedikleri A'dan Z'ye çıkan Mert Başaran duyurdu: Azar azar toplayın! 30ira birden artacak Altın ve doları göz ardı edin! Dedikleri A'dan Z'ye çıkan Mert Başaran duyurdu: Azar azar toplayın! 30ira birden artacak
Altın fiyatlarında 210 gün sonra bir ilk yaşandı! Altın fiyatlarında büyük piyasaların içinden geçen deprem Altın fiyatlarında 210 gün sonra bir ilk yaşandı! Altın fiyatlarında büyük piyasaların içinden geçen deprem
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...