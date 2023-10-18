Furkan Bölükbaşı kimdir? Neden tutuklanması isteniyor?

Furkan Bölükbaşı ismi bir anda sosyal medya gündeminin ilk maddesi oldu. Yanıbaşımızda süren savaş ve yaşanan insanlık dramına rağmen gündemin ilk maddesi olan bu isim insanlar tarafından merak edildi. Vatandaşlar internet arama motorları üzerinden Furkan Bölükbaşı kimdir? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte bu sorunun yanıtı.

Furkan Bölükbaşı Kimdir?

Furkan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 tarihinde doğan bir akademisyen ve bilim insanıdır. Sosyal medyada 170 bine yakın takipçisi bulunan Furkan Bölükbaşı, TRHaber isimli bir haber sitesinde editörlük yapmaktadır. Bölükbaşı zaman zaman güncel olaylarla alakalı yapmış olduğu sosyal medya paylaşımarıyla dikkat çekmektedir.

Kendisi, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversiteye adım attığında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir. Bu alandaki eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayarak, bilim dünyasına adım atmıştır. Furkan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Furkan Bölükbaşı, doktora eğitimine aynı bölümde devam etmektedir. Bununla birlikte, Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Furkan Bölükbaşı Neden Gündem Oldu? Suçu ne?

İsrail, Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldıktan sonra Türkiye'de İsrail konsoloslukları önünde protestolar ve eylemler gerçekleşti. Bu olayların ardından bir kişi hayatını kaybetti ve 43 kişi, bu sayının içinde 63 kişi polis olarak yer aldı, yaralandı. Sosyal medyada binlerce kişi, olaylarla ilgili olarak Furkan Bölükbaşı'nın liderliğinde halkı kışkırtarak polise taş atmalarına sebep olduğunu iddia ediyor.

Protestolar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bir tepki olarak Türkiye genelinde başladı. İsrail konsolosluklarının önünde toplanan insanlar, Gazze'deki olaylara karşı duydukları öfkeyi ifade etmek amacıyla gösteriler düzenledi. Ancak, bu gösteriler zaman zaman şiddete dönüştü ve birçok kişi yaralandı.

Sosyal medya platformları, olayların bir kısmını anbean paylaşarak gündemde tuttu. Bu paylaşımlar arasında, Furkan Bölükbaşı'nın protestoların lideri olduğu ve polisin taşlanmasına neden olduğu iddiaları öne çıktı. Ancak, bu iddiaların ne kadarı gerçeklik taşıyor, henüz net değil.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları ve özellikle polisin taşlanması, Türkiye'de büyük bir tartışma yarattı. İnsanlar, bu olayların neden yaşandığını ve kimlerin sorumlu olduğunu sorguluyor. Furkan Bölükbaşı'nın adı da bu soruların arasında yer alıyor.

Furkan Bölükbaşı hakkında sosyal medya platformu X üzerinde başlatılan #FurkanBolukbasıTutuklansın kampanyasının nedeni ise Bölükbaşı'nın yapmış olduğu paylaşımlar. Bölükbaşı. "İsrail Konsolosluğuʼnda buluşalım. Herkes sokağa, sıcak evlerinizde oturmayın. Ben yola çıktım." ve "Alandayız ve yoğun gaza rağmen protestomuza devam ediyoruz." gibi paylaşımlar yaparak insanları İsrail Konsolosluğu'nun önüne çağırdı.