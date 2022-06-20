Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor!

Hüseyin Sıtkı ‘nın başkanlığında gerçekleşecek festivali mottosu Sesini Yükselt! Benim de yıllardır festival danışmanı olduğum etkinlikte bu yıl Nur Sürer, Menderes Samancılar ve Almanya’da yaşayan oyuncu Renan Demirkan Onur Ödülü alacaklar.

Vefa Ödülü ise bu yıl Renan Fosforoğlu ailesine verilecek, ödülü torunları Seren Fosforoğlu ve Almula Merter Churm alacak.

Açılış Gecesini Yosi Mizrahi sunarken gecede Saki Çimen ve Rafet El Roman şarkıları ile festivale renk katacak. 30'dan fazla filmin gösterileceği 22.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali açılış filmi olarak Şubat ayında vizyona giren Sinan Biçici nin yönettiği ‘ Sadece Bir Gece ‘ adlı film oyuncuları Cemal Hünal ve Tuba Ünsal’ın katılımıyla 27 Haziran akşamı Frankfurt’ta seyirci ile buluşacak.

Dirk Schafer başkanlığındaki Uzun Metraj Film Yarışmasında Susanne Schmitt, Doris Hepp, Murat Seven, Selen Uçer, Muhammet Uzuner ve Emre Oskay jürinin diğer isimleri. Kısa Film Jürisinde Ali İlhan, Cansel Elçin, Selen Kavak, Klaus- Peter Roth bulunuyor.

Belgesel Jürisinde ise Zöhre Zamani, Gülçin Wilhelm, Jonas Englert, Dr. Ebru Özyurt ve Nilüfer Açıkalın var. Festivalin seçici kurulunda Şan Bingöl, Mahmure Vaizoğlu, Hikmet Aydoğan gibi sinema sektöründen isimler festivale destek verdiler.

Birçok etkinliğin gerçekleşeceği festivalde 28 Haziran da Müfit Can Saçıntı’nın Stand-up showu, 30 Haziran tarihinde yönetmen Hatice Aşkın moderatörlüğünde Selen Uçer, Emre Oskay ve Ali Seçkiner Balcı’nın katılımıyla gerçekleşecek panelin konusu ‘ Dijitalleşmenin Sinemaya Etkisi ‘ olacak. Aynı gecenin akşamı Yeşilçam Film Müzikleri Konseri gerçekleşecek.

Film- San Vakfı proje ortağı olarak gerçekleşen festivalde 01 Temmuz akşamı Şencan Güleryüz’ün sunumuyla 2022 yılının En İyileri Frankfurt’ta Altın Elmaların sahibi olacak.

ÖZBEKİSTAN’IN ULUSAL BALESİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Özbekistan Ulusal Balesi ‘Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı’nı 21 Haziran tarihinde İstanbul , 28-29 Haziran tarihinde Bursa’da seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor.

İlk gösteri 21 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin sahnesinde gerçekleşecek.

Daha sonra 60. Uluslararası Bursa Festivali programı kapsamında 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki gösteri yapılacak. Koreograf Raimondo Rebeck'in yönettiği 'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı', UNESCO himayesindeki Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nun bale topluluğu tarafından icra edilecek. . Gösteri Özbekistan Halk Sanatçısı Gavkhar Matyakubova liderliğindeki dans akademisyenleri ve tarihçilerle, Özbekistan Halk Sanatçıları Topluluğu ile ve koreograf Gulnora Musaeva ile işbirliği içinde hazırlanmış.

'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı' prömiyerini 5 Eylül 2021'de Taşkent'te yaptı

Lazgi dansının tarihi üç bin yıl öncesine dayanıyor ve gizemlerle, mitlerle çevrili değişik bir dans türü. Bugün Lazgi, Harezm dışında Özbekistan'da da popüler. Harezm Lazgi’si, halkın kendini ifade etme biçimlerinden biridir ve dansın yeni versiyonları yaratılarak nesilden nesile aktarılmaya devam ediliyor.

Umut Adan ve Anadolu Pop !

Umut Adan uzun yıllar İtalya’da yaşamış ünlü bir müzisyen 10 Haziran akşamı Zorlu Psm Amfi Tiyatro’da konser verdi. Müzik çalışmalarına şimdilerde büyük bir hızla Türkiye’de devam etme kararı aldı. Yakın zamanda çıkacak Moğolların tribulu albümünde bir şarkı selendirdi.

Bu arada 70’li yılların Anadolu Pop’undan ilham alarak çocukluğundan bu yana etkisi altında kaldığı çeşitli kültürlerin büyüsünü müziğine katan Umut Adan'ın 'Bahar' albümü Avrupa'dan sonra Türkiye'de de plak formatında yayımlandı.

Halk müziğinin büyüsüne kapılan, muhteşem geçişler ve dramatik değişikliklerle dolu bir dönemin müziği olan 70’li yılların Anadolu Pop’una özel bir ilgi duyan Umut Adan, İtalya’ya yerleştikten sonra kendi şarkıları üzerinde çalışmaya başlamış ve Marco Fasolo’ nun yapımcılığını üstlendiği birkaç 45’lik çıkarmış.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye dönen Umut Adan, canlı çalmaya devam ediyor ve Jack White tarafından İstanbul konserinin ön grubu seçildi. Gördüğü ilginin de verdiği cesaretle Adan, ilk albümünü planlamaya başladı. Albüm Londra’da efsanevi Toe Rag Stüdyoları’nda kaydedildi ve kayıtlar Marco Fasolo ve Liam Watson (Killlers’ dan White Stripes’a kadar önemli birçok müzisyenlerle çalışmış) tarafından yönetildi.

Folk esintili şarkılardan oluşan ancak 70’lerin en iyi Türk psych geleneğinde olduğu gibi bol fuzz gitar ve funky riffler içeren, ayrıca yaratıcı perküsyonlar ve ‘Güneş’ gibi bir şarkıda karşımıza çıkan müziğe renk katan lezzetli mellotronlardan oluşan, esrarengiz aranjman dokunuşlarıyla renklenmiş bir albümü dinleyicileriyle buluşturdu.

Anadolu Pop/Rock akımının büyüsünü ve çağın saykodelik ezgilerini günümüze başarıyla aktararak dinleyiciye otantik bir vintage atmosfer sunan bu analog albüm, dünya çapında bir otorite olarak kabul edilen Caz dergisi Downbeat tarafından 4 yıldızla ödüllendirildi. “Bahar” Magnet Magazine tarafından da janrında yılın en iyi albümü seçilerek onurlandırıldı. Avrupa turnesi “Beaches Brew” Festivali ile başladı ve şimdiye kadar 6 ülkede 20 konser sayısına ulaştı.