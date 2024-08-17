Ford, Mustang Ailesine Dört Yeni Versiyon Ekliyor: Dört Kapılı ve V8 Motorlu Cabrio Yolda

Yeni sızıntılara göre Ford, ikonik Mustang model ailesini genişletmek için dört yeni versiyon üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında uzun zamandır beklenen dört kapılı bir sedan Mustang ile birlikte, V8 motora sahip manuel şanzımanlı bir cabrio modeli yer alıyor.

Ford CEO'su Jim Farley'in açıklamalarına göre, klasik Mustang'in performans ve karakterine sadık kalındığı sürece, dört kapılı bir coupe modelinin üretimi mümkün. Las Vegas'tan gelen sızıntılar, bu modelin adının "Mach-4" olabileceğini ve elektrikli Mach-E'den esinlenildiğini öne sürüyor.

Bununla birlikte, üstü açık yeni Mustang'in V8 motor ve manuel şanzıman kombinasyonu ile yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, Ford'un arazi kullanımı için dört çeker bir Mustang modeli üzerinde de çalıştığı iddia ediliyor. Yeni Mustang modellerinin piyasaya ne zaman sürüleceği ise büyük bir merak konusu.