Forbes'un Temmuz 2024 Zenginler Listesi: Elon Musk Zirvede, Warren Buffett 10. Sıraya Geriledi

Forbes'un ‘2024 Temmuz ayı Dünyanın En Zenginleri’ listesinde dikkat çeken bazı değişiklikler yaşandı. Tesla'nın sahibi Elon Musk, zirvedeki yerini korurken, Warren Buffett büyük bağışları ve hisse değerindeki düşüş nedeniyle 10. sıraya geriledi. Buffett, haziran sonunda yaklaşık 5,3 milyar dolar değerinde Berkshire Hathaway hissesi dağıtarak sıralamada yıllar sonra bu kadar geriye düştü.

Fransız lüks mal kralı Bernard Arnault, LVMH grubunun hisselerindeki düşüş nedeniyle üçüncü sıraya gerilerken, Jeff Bezos, Amazon'un piyasa değerinin haziran sonunda 2 trilyon doları aşmasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Oracle hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla servetini 26,8 milyar dolar artırarak haziran ayında en çok kazanan kişi oldu.

İşte Forbes'un Temmuz 2024 listesinde ilk 10’daki isimler: