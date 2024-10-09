FoodsDigitale dergisi çıktı!

Cemiyet, iş ve magazin dünyasıyla ilgili uzun yıllardır kaleme aldığı yazılarla sektörün nabzını tutan usta gazeteci Dinçer Karacalar, gastronomi ve mekân yazarlarıyla şimdi FoodsDigitale dergisi ile karşınızda. Gastronomi ve lezzet duraklarını takip edip, farklı bir bakış açısı ile fikirlerini özgürce kaleme alarak değerli okurlarına sunacak olan Karacalar, aylık yayınlanacak FoodsDigitale dergisi lezzetin izini “Ne Yersen O’sun” mottosu ile sürecek.

Medya sektörüne 1987 yılında Sabah Gazetesi’nde başlayan Dinçer Karacalar ardından Asil Nadir’in sahibi olduğuFotospor’da Beşiktaş Muhabiri olarak görev yaptı. Fotospor sonrası Doğan Grubu’na bağlı Meydan Gazetesi’nde çalışan Dinçer Karacalar ardından televizyona transfer oldu. Önce Kanal 6’daTop Secret programında ardından da HBB’de magazin programlarında magazin muhabirliği görevlerini üstlendi. Aylık magazin ve cemiyet dergisi BonneVie, Moon Life, Manşetteyiz, Gastrofill ve Sektörün Yıldızları dergilerinde ve Yeni Çağrı Gazetesi’nde de pazar günleri Magazin Notları adlı magazin sayfalarıylaokuyucularıyla buluşuyor.