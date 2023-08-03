Fiyatlar arşa çıktı! Toyota Corolla fiyat listesini gören gözlerine inanamadı!

Toyota Corolla fiyat listesini gören gözlerine inanamadı! Fiyatlar arşa çıktı- Türkiye otomobil pazarında, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarına sürekli olarak zam gelmeye devam ediyor. Ağustos ayıyla birlikte Toyota Corolla fiyatları da yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'deki Sıfır Kilometre Otomobil Piyasası ve Toyota Corolla

Türkiye otomobil pazarında sıfır kilometre otomobillerin popülerliği her geçen gün artıyor. Bu pazarda özellikle Toyota Corolla, geniş kullanıcı kitlesi ve gelişmiş özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde tercih edilen bu model, 2022 yılında en çok satılan otomobil unvanını kazanarak başarısını taçlandırdı.

Yeni Fiyatlarla Toyota Corolla

Otomobil piyasasındaki genel fiyat artışları, Toyota Corolla'nın fiyatlarını da etkiledi. Ağustos ayının başı itibariyle gelen zamlar, özellikle orta seviyedeki otomobillerin fiyatlarını daha da yukarı çekti. En uygun donanım seviyesine sahip bir Toyota Corolla sahibi olmak isteyenlerin cebinden çıkması gereken miktar 1.133.550 TL olarak belirlendi. Ancak donanım seviyesi arttıkça bu fiyatın da arttığını gözlemlemek mümkün. En üst donanım seviyesine sahip bir Toyota Corolla'nın fiyatı ise 1.580.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2022 yılının sonuna gelindiğinde ise bu fiyatın 2 Milyon TL'yi aşması bekleniyor.

Toyota Corolla Ağustos 2023 Fiyat Listesi

Toyota Corolla'nın Ağustos 2023 fiyat listesi şu şekildedir:

Toyota Corolla 1.5 Vision: 1.133.550 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 1.182.800 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.299.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.378.550 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.461.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.580.000 TL

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil fiyatlarına yapılan Ağustos zamları, özellikle popüler modellerin fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu. Toyota Corolla, güçlü özellikleri ve geniş kullanıcı kitlesiyle hala tercih edilen bir model olmaya devam ediyor. Ancak yükselen fiyatlar, otomobil alıcılarını daha iyi bir karar vermeden önce dikkatli düşünmeye yönlendiriyor. Gelecekteki fiyat hareketleri ve otomobil pazarındaki gelişmeler, alıcıların tercihlerini etkileyebilir.