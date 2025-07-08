Fırat Tanış ile Zeynep Günay’dan Çeşme'de aşk dolu tatil

Fırat Tanış ve Zeynep Günay, Çeşme’de tatilde görüntülendi. Çift, serin sulara atlayarak yazın keyfini çıkardı.

Fırat Tanış ile Zeynep Günay’dan Çeşme'de aşk dolu tatil
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2025 12:09

Başarılı oyuncu Fırat Tanış ile yönetmen sevgilisi Zeynep Günay, yaz tatiline Çeşme’de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl birlikte çalıştıkları bir dizide tanışarak ilişkilerine başlayan çift, bu yazı da birlikte geçiriyor. Plajda objektiflere yansıyan ikili, sıcak havanın etkisiyle kendilerini Ege’nin serin sularına bıraktı.

Tatil boyunca yan yana

Fırat Tanış (50) ve Zeynep Günay (49), birlikte başladıkları projeyle kurdukları bağları özel hayatlarına taşıdı. Her ikisi de eski evliliklerini geride bırakarak, yeni bir sayfa açtı. Çiftin mutlu halleri, ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haziran başında başladıkları Çeşme tatili, tüm hızıyla sürüyor. Ünlü çift, kalabalıktan uzak bir plajda görüntülendi. Rahat ve doğal halleriyle dikkat çeken Tanış ve Günay, samimi tavırlarıyla çevredekilerden de olumlu tepkiler aldı.

Ege sahillerinde sakin bir aşk

Deniz kenarında birlikte vakit geçiren çift, zaman zaman yüzüp zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı. Magazin kameralarının kendilerini çektiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarını koruyan ikili, sade tatil stilleriyle de öne çıktı.

Oyunculuğu kadar duruşuyla da takdir toplayan Fırat Tanış, yönetmen Zeynep Günay ile olan ilişkisinde de gözlerden uzak, huzurlu bir birliktelik tercih ediyor.

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