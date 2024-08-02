Fındık Üreticileri Sıkıştı: 2024 Hasat Sezonu Öncesi Fiyat Belirsizliği Endişe Yarattı!

Fındık üreticileri, 2024 sezonuna yaklaşırken fındık fiyatlarının henüz açıklanmamış olmasından dolayı endişe içinde. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her yıl fındık alım fiyatlarını belirleyerek serbest piyasadaki fiyatları etkiliyor. Ancak bu yıl için TMO'nun alım fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Artan bakım, hasat ve harman maliyetleri nedeniyle üreticiler, belirli bir fiyat bilgisi olmadan hareket edemediklerini belirtiyor. Maliyetlerin karşılanmaması durumunda bazı üreticiler, fındığı dalında bırakma seçeneğini değerlendiriyor. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyat açıklamaları, bu yıl da benzer bir yöntemle yapılabilir. Şu anda serbest piyasada fındık fiyatları 100 TL ile 110 TL arasında değişirken, geçen yılki mahsuller 90 TL ile 100 TL arasında işlem görüyor. Üreticiler ve tüketiciler, TMO'nun fiyat açıklamasını sabırsızlıkla bekliyor.