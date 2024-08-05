Filenin Sultanları'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu: Çin ile Büyük Mücadele

Filenin Sultanları'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu: Çin ile Büyük Mücadele
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-08-2024 00:22

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. C Grubu’nu 2. sırada bitiren Filenin Sultanları, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti’ni mağlup ederken, İtalya'ya yenildi.

Çeyrek finalde Türkiye’nin rakibi Çin oldu. 6 Ağustos Salı günü saat 10.00’da oynanacak bu kritik karşılaşma, Türkiye'nin yarı finale yükselip yükselemeyeceğini belirleyecek. Eğer Filenin Sultanları, Çin’i geçmeyi başarırsa, yarı finalde İtalya - Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

  • Brezilya - Dominik Cumhuriyeti
  • Polonya - ABD
  • İtalya - Sırbistan
  • Çin - Türkiye

Yarı finalde, Brezilya/Dominik Cumhuriyeti - Polonya/ABD ve İtalya/Sırbistan - Çin/Türkiye eşleşmeleri oluşacak. Tüm gözler, Filenin Sultanları'nın Çin karşısındaki performansında!

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