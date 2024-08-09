Filenin Sultanları, İtalya'ya Yarı Finalde Yenildi

Filenin Sultanları, İtalya'ya Yarı Finalde Yenildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-08-2024 00:54

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Heyecan dolu mücadelede İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22’lik setlerle galibiyeti elde etti. Maçın yıldızı Paola Egonu, 24 sayı üreterek karşılaşmanın en skoreri oldu ve 21 atak sayısı, 1 blok ve 2 servis sayısıyla dikkat çekti. Türk ekibinin yıldızı Melissa Vargas ise 17 sayı ile oynadı ancak mağlubiyeti engelleyemedi ve büyük üzüntü yaşadı.

İtalya, bu sonuçla 11 Ağustos'ta ABD ile finalde karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, İtalya'ya karşı gösterilen performansı değerlendirerek, "Yarı finale gelmek büyük başarıydı. Brezilya ile oynayacağımız üçüncülük maçında madalya şansımız var" dedi.

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