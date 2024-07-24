FİBABANKA duyuru yaptı! Emekli maaşlarını getirenlere şartsız şekilde 12000 TL ödeme!

Fibabanka, emekli maaşlarını üç yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere, cazip promosyon ödemeleri sunarak büyük bir fırsat kapısını aralıyor. Fibabanka'nın sunduğu bu avantaj, emekliler için önemli bir destek sağlıyor. Emekli maaşına göre belirlenen promosyon ödemeleri, her bütçeye uygun seçeneklerle dikkat çekiyor.

Fibabanka'nın Emekli Promosyonları ile Emekliliğin Keyfini Çıkarın

Fibabanka, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere cazip promosyon ödemeleri sunarak, emeklilik döneminde finansal rahatlık sağlamayı hedefliyor. Bu promosyonlar sayesinde, emekliler hem maaşlarını güvenli bir şekilde alabilir hem de ek kazanç elde edebilirler. Fibabanka'nın sunduğu promosyon ödemeleri, maaş tutarına göre farklılık göstermekte ve emeklilerin finansal ihtiyaçlarına göre çeşitlenmektedir.

Promosyon Ödemeleri ve Koşulları

Fibabanka'nın emekli maaşına göre belirlediği promosyon ödemeleri şu şekildedir:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

Bu promosyon ödemeleri, emeklilerin maaşlarını Fibabanka'ya taşıdıktan sonra üç yıl süreyle bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda geçerlidir. Emekli maaşı tutarına göre değişen bu ödemeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmelerine ve daha rahat bir emeklilik dönemi geçirmelerine yardımcı olacaktır.