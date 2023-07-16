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Fiat Egea ÖTV muafiyetli araba fiyatları vatandaşlara gel beni al diyor! 361.400 TL’ye alabilirsiniz! Kapış kapış satılıyor!

Temmuz ayı itibarıyla Fiat, ülkemizde birçok sürücünün severek kullandığı ÖTV'siz araçlarının fiyatlarını duyurdu.

Fiat Egea ÖTV muafiyetli araba fiyatları vatandaşlara gel beni al diyor! 361.400 TL’ye alabilirsiniz! Kapış kapış satılıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-16 10:17

361.400 TL’ye alabilirsiniz! Kapış kapış satılıyor! Fiat Egea ÖTV muafiyetli araba fiyatları vatandaşlara gel beni al diyor-  Temmuz ayı itibarıyla Fiat, ülkemizde birçok sürücünün severek kullandığı ÖTV'siz araçlarının fiyatlarını duyurdu. Özellikle Egea modelinin çeşitli paketleri, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulmuştur. Bu durum, engelliler tarafından sevinçle karşılanmıştır. Çünkü son dönemde araç fiyatlarının artması, birçok modelin muafiyet sınırlarının üzerine çıkmasına neden olmuştu. Yeni fiyatlar sayesinde artık engelliler, daha konforlu bir şekilde seyahat edebilecekler.

Fiat tarafından sunulan Egea modelinin fiyatları, engelliler için cazip seçenekler sunmaktadır. İşte ÖTV'siz araçların kampanyalı anahtar teslim fiyatları (KDV dahil, ÖTV, MTV ve tescil gideri hariç):

  • EASY 1.4 Fire 95 HP: 361.400 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • EASY 1.3 M.Jet 95 HP: 445.000 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 502.600 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • EASY 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 564.200 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • URBAN 1.4 Fire 95 HP: 387.400 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • URBAN 1.3 M.Jet 95 HP: 471.500 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • URBAN 1.6 M.Jet 130 HP: 498.100 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 529.200 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • LOUNGE 1.4 Fire 95 HP: 413.900 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • LOUNGE 1.3 M.Jet 95 HP: 498.100 TL + 2.000 TL tescil gideri
  • LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 555.800 TL + 2.000 TL tescil gideri

Bu fiyatlar, ÖTV'siz araçlar için oldukça rekabetçi ve uygun seçenekler sunmaktadır. Engelliler, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklı Egea modeli paketlerinden birini seçerek, daha ekonomik bir şekilde araç sahibi olabilecekler.

Fiat ÖTV'siz araçlarının fiyatlarının duyurulması, engelliler için sevindirici bir gelişme olmuştur. Araç fiyatlarının artmasıyla birlikte birçok modelin engelli muafiyet sınırlarının üzerine çıkması, engellilerin ulaşım konusunda zorluk yaşamasına sebep olmuştu. Ancak, yeni fiyatlar sayesinde engelliler, daha uygun ve erişilebilir bir şekilde araç sahibi olabilecekler.

Fiat'ın Egea modeli paketleri, farklı motor seçenekleri ve donanım özellikleriyle engellilere geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Bu uygun fiyatlar, engellilerin konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktadır.

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