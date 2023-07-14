Fiat Egea 280.000 TL indirimle ÖTV muafiyeti ile satışta! 2023 model indirimli sıfır Egea peynir ekmek gibi satıyor!

2023 model indirimli sıfır Egea peynir ekmek gibi satıyor! Fiat Egea 280.000 TL indirimle ÖTV muafiyeti ile satışta-Türkiye'de sıfır kilometre araç sahibi olmak genellikle maliyetli bir iş olarak görülürken, otomobil firmaları belirli müşterilere özel fiyatlarla özel satışlar yapabilmektedir. ÖTV muafiyeti ise otomobil sahibi olma hakkını sadece belirli özelliklere sahip müşterilere sağlamaktadır. Bu imkanı kullanmak isteyen birçok kişi bulunmaktadır, ancak tüm müşterilere bu fırsat sunulamamaktadır. Fiat da düşük fiyatlarla bu şekilde sıfır kilometre otomobil satışı yapabilen firmalardan biridir.

ÖTV Muafiyeti ve Engelli Vatandaşlar

ÖTV muafiyeti, devletin engelli vatandaşlara sağladığı bir avantajdır. Bu destek, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır ve bu nedenle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, belli koşullar altında sağlanmaktadır. ÖTV muafiyeti yalnızca yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara verilen bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu şartı karşılamayan engelli vatandaşlara ise ayrıca ÖTV indirimi imkanı sunulmaktadır, ancak burada da belirli bir engellilik durumu gerekmektedir. Engelli olmayan vatandaşların bu imkanla otomobil sahibi olması mümkün değildir.

ÖTV Muafiyeti ve Araç Seçenekleri

ÖTV muafiyeti her sıfır kilometre otomobil için geçerli değildir. Son dönemlerde bu durum en çok eleştirilen konular arasında yer almaktadır. Ocak ayında yapılan son düzenlemeyle, bir otomobilin ÖTV dahil fiyatının 1.004.000 TL'yi aşmaması durumunda ÖTV muafiyetiyle satın alınabileceği belirtilmiştir. Ancak araç fiyatlarındaki yüksek zamlar nedeniyle engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabilecekleri otomobil seçenekleri oldukça sınırlı hale gelmiştir. Engelli vatandaşlar, bu sayının artması için devletten bir düzenleme yapılmasını beklemektedirler.

Fiat'ın ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

Fiat, ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek araçlar için bir fiyat listesi belirlemiştir. Bu listede Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy model aracın 355.400 TL'ye satışa sunulduğu görülmektedir. Bu aracın ÖTV dahil fiyatının 643.900 TL olduğu belirtilmektedir. ÖTV ödemesi yapılmadan, bu araç çok uygun bir fiyatla satın alınabilir hale gelmektedir. Ayrıca, Fiat Panda'nın 387.000 TL'ye ve Fiat 500'ün 497.600 TL'ye ÖTV muafiyetiyle satın alınabileceği belirtilmektedir.

ÖTV muafiyeti, Türkiye'de sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak bu fırsat sadece belirli özelliklere sahip müşterilere sağlanmaktadır, özellikle yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara verilmektedir. Fiat da düşük fiyatlarla ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre otomobil satışı gerçekleştiren firmalardan biridir. Engelli vatandaşlar için sağlanan bu avantaj, yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Ancak araç fiyatlarındaki zamlar nedeniyle engelli vatandaşların tercih edebilecekleri araç seçenekleri sınırlı hale gelmiştir. Fiat'ın ÖTV muafiyetli fiyat listesi incelendiğinde, uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunulduğu görülür.