Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan mutlu haber: Nişanlandılar!

Nişan töreni, Kapadokya’da dizi çekiminde olan Feyyaz Şerifoğlu’nun 1 günlük özel izin alarak İstanbul’a gelmesiyle gerçekleşti. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlik, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Alya, Özgür Daniel Foster, Berkay ve Fatih Ürek gibi isimler, çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Merve Dinçkol’un sade ama göz alıcı tarzı dikkat çekti. İtalyan bir tasarımcının, özel olarak İtalyan ipeğinden hazırladığı elbiseyle davetlilerin beğenisini kazandı. Feyyaz Şerifoğlu’nun nişan hediyesi olarak Merve Dinçkol’a verdiği 30 bin dolarlık pırlanta yüzük ise gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Çiftin mutlu anları sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları şimdiden düğün tarihi için sabırsızlanıyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un yakında nikâh masasına oturması bekleniyor