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Gecce Magazin Haberleri

Fettah Can ailesiyle tatilde

2014 yılında dünyaevine giren şarkıcı Fettah Can ile müzisyen eşi Cansu Kurtçu, İzmir Alaçatı'da tatil yapıyor. Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan çift, çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı.

Fettah Can ailesiyle tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2022 13:47

2014'te nikah masasına oturan şarkıcı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, Alaçatı'da tatil yapıyor.

Önceki gün bir beach'te görüntülenen Fettah Can ve ailesi, masmavi denizin keyfini doyasıya çıkarırken, eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü çift, çocukları ile Ege'nin serin sularında bolca zaman geçirdi.

Fettah Can ile eşi, 5 yaşındaki ikizleri Vera ve Oğul'a denizde eşlik etti. Çift, suda eğlenceli anlar yaşadı.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA TÖVBE"

Kurtçu, geçtiğimiz aylarda "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Aman, tövbe yarabbi!" diyerek, kahkaha atmıştı.

 

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