Fettah Can ailesiyle tatilde

2014'te nikah masasına oturan şarkıcı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, Alaçatı'da tatil yapıyor.

Önceki gün bir beach'te görüntülenen Fettah Can ve ailesi, masmavi denizin keyfini doyasıya çıkarırken, eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü çift, çocukları ile Ege'nin serin sularında bolca zaman geçirdi.

Fettah Can ile eşi, 5 yaşındaki ikizleri Vera ve Oğul'a denizde eşlik etti. Çift, suda eğlenceli anlar yaşadı.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA TÖVBE"



Kurtçu, geçtiğimiz aylarda "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Aman, tövbe yarabbi!" diyerek, kahkaha atmıştı.