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Gecce Magazin Haberleri

Ferdi Midilli ile yıpranmış saçlara son!

Ünlü isimlerin kuaförü Ferdi Midilli, kendi markasını müşterilerine sundu.

Ferdi Midilli ile yıpranmış saçlara son!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-05-2022 17:15

Yaz aylarına girerken yıpranmış saçlara Ferdi Midilli, kendi oluşturduğu argan yağı formülüyle çözüm sunuyor.

Ferdi Midilli, markasıyla ilgili ''Uzun zamandır Fransa’da peşine düştüğüm argan yağını sonunda Ferdi Midilli markası altında  sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Yıpranmış saçlarınıza canlılık kazandırmak, saç kırıklarının oluşmasını engellemek ve saçlarınızı dipten uca beslemek için argan yağı oldukça etkili bir bakımdır. Saçlarınızın kırık yerlerini onarır,  kötü hava koşullarından korur ayrıca güneşin yaydığı UV ışınlarına karşı saçlarınızın dirençli olmasını sağlar. Bunların hepsine ek olarak saçlarınızı ışıl ışıl  parlatır ve saç tellerine elastikiyet kazandırır'' açıklamasını yaptı.

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