Fenerbahçeli Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar’dan sürpriz aşk!

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Samet Akaydın, gönlünü oyuncu Hazal Çağlar’a kaptırdı!

Fenerbahçeli Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar’dan sürpriz aşk!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2024 17:10

30 yaşındaki Samet Akaydın’ın, ‘Gönül Dağı’ dizisinin sevilen oyuncusu Hazal Çağlar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin ilişkisi, Akaydın’ın Çağlar’ın Instagram gönderisine kalp emojisi koymasıyla sosyal medyada dikkat çekti ve kısa sürede konuşulmaya başlandı.

28 yaşındaki Hazal Çağlar ile Samet Akaydın’ın sürpriz aşkı, hayranlarını şaşırtırken, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeleri de ilişkinin doğruluğunu gözler önüne serdi. Kısa bir süre önce tanışan ikilinin arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilirken, futbolcu ve oyuncunun bu yeni ilişkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar’ın ilişkisi, sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, ikiliye destek mesajları da yağdı.

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