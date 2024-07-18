Fenerbahçe'de Transfer Gündemi: İrfan Can Kahveci'ye Arap Yarımadası'ndan Dev Teklif!

Fenerbahçe'de Transfer Gündemi: İrfan Can Kahveci'ye Arap Yarımadası'ndan Dev Teklif!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2024 10:41

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transfer pazarında adından sıkça söz ettiriyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bir yandan yeni oyuncuları kadrosuna katma telaşındayken, diğer yandan mevcut yıldızlarına gelen teklifler ile karşı karşıya kalıyor. Bu teklifler arasında en dikkat çekeni ise İrfan Can Kahveci'ye Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif. Suudi kulüplerinin radarına giren İrfan Can, kulübüne ve kendisine sunulan cazip tekliflerle gündemde.

Suudi Arabistan'dan Gelen Teklifler

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İrfan Can Kahveci, Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden biri tarafından yakından takip ediliyor. Ajansspor'un haberine göre, Suudi temsilciler, Fenerbahçe'nin kapısını 10-12 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ile çaldı. Bu teklif, Fenerbahçe yönetimini ciddi bir değerlendirme sürecine soktu. Yüksek bonservis bedeli, kulübün transfer politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Maaş Teklifinin Cazibesi

Suudi kulübünün İrfan Can'a yaptığı teklif sadece bonservis bedeli ile sınırlı değil. 29 yaşındaki milli futbolcuya astronomik bir maaş teklifi de sunuldu. Teklif edilen 15-17 milyon Euro civarındaki yıllık maaş, İrfan Can'ın kariyerinde önemli bir sıçrama yapmasını sağlayabilir. Bu astronomik maaş teklifi, hem oyuncu hem de menajeri için cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe, bu teklifi değerlendirirken oyuncunun takım içindeki yerini ve gelecekteki potansiyelini de göz önünde bulunduruyor.

İrfan Can'ın Fenerbahçe Kariyeri

İrfan Can Kahveci, 2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 129 maçta 29 gol ve 27 asist ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle kritik maçlarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Milli takımda da önemli bir rol üstlenen İrfan Can, saha içindeki liderlik vasıfları ve oyun zekasıyla öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Zorlu Kararı

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci için gelen 10-12 milyon Euro arasındaki bonservis bedeli teklifini değerlendirme sürecine girdi. Suudi kulübünün bu cömert teklifi, yönetimi zorlu bir karar aşamasına getirdi. Oyuncunun performansı ve takıma katkısı göz önünde bulundurulduğunda, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Fenerbahçe'nin yeni sezon planları, bu kararın ardından şekillenecek gibi görünüyor.

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