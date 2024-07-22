Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerası devam ediyor. 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu elemesi halinde sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi Fransız ekibi Lille olacak. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak, rövanş ise Kadıköy'de yapılacak.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu Elemesi Durumunda

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde, zorlu bir rakiple karşı karşıya gelecek. Lille, son yıllarda Avrupa futbolunda dikkat çeken performanslarıyla biliniyor. İlk maçın deplasmanda oynanacak olması, sarı-lacivertlilerin avantajlı bir skorla dönme hedefini daha da önemli kılıyor. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında ise taraftar desteğiyle turu geçme şansını artırmak için tüm kozlar kullanılacak.