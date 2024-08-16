Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde! Kura Çekimi ve İlk Maçların Tarihleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçeli taraftarlar, takımın rakiplerini öğreneceği kura çekimi tarihini merakla bekliyor. Avrupa futbolunun en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe, doğrudan grup aşamasından katılacak.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman?

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri bu tarihlerde belli olacak.

İlk Maçlar Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayacak ve 30 Ocak 2025'te sona erecek.