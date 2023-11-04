Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link

FB TS canlı izle şifresiz Fenerbahçe Trabzonspor maçı izle Bein Sport 1 canlı izle şifresiz link. Süper Lig'de kritik derbi; Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkıyor. Kralbozguncu Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle Selçuk Sports FB Fener Fenerbahçe Trabzonspor maçı Bein Sports 1 canlı izle şifresiz Taraftarium24 canlı maç izle kaçak Justin tv Fenerbahçe Trabzonspor canlı skor ve şifresiz yayın bedava izle.

Fenerbahçe'nin sakat oyuncularla dolu kadrosu ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkacağı bu maç, Süper Lig'in 11. haftasının en çarpıcı olayı olacak. Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak olan bu karşılaşmanın ayrıntıları ve canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

Selçuk Sports Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

Sarı-lacivertliler, sakat oyuncuların gölgesinde rekora koşuyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde kendilerini zorlayan sakatlıklara rağmen şampiyonluk mücadelesinde iddialarını koruyor. Takım, Pendikspor karşısında aldığı 5-0'lık zaferle moral bulurken, Fred, Samet ve Becao gibi önemli oyuncuların sakatlıkları endişe yaratıyor. Fenerbahçe'nin gözü kulağı, liderlik koltuğunu korumak üzere Trabzonspor ile oynayacağı maçta.

Taraftarium24 Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, yenilgisiz serisini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, Avcı'nın göreve gelmesiyle lige yeni bir soluk getirdi. Alanyaspor ve Karagümrükspor maçlarından alınan 4 puan, takımın savunma performansını ön plana çıkarırken, Trabzonspor'un yeni hocasıyla çıktığı her iki maçta da kalesini gole kapattığını gösterdi. Ligin 8. sırasında bulunan Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe deplasmanında kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.

Kralbozguncu Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

Dev derbi, karşılıklı goller ve heyecan vaat ediyor.

İki takımın da sakatlık sorunları derbiye gölge düşürse de, maçın 2.5 gol barajını aşması bekleniyor. İsmail Kartal'ın ekibi, sezona damgasını vururken, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise galibiyet peşinde.

Bein Sports Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

Efsanevi rakipler, Süper Lig tarihinde 134. kez karşı karşıya.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki yarım asırlık rekabette Fenerbahçe'nin 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşılaştığı 100 maçta, Fenerbahçe 40-26 üstünlük sağladı.