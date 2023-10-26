Fenerbahçe Ludogorets Maçı Canlı izle Şifresiz Exxen bedava canlı maç izle link

EXXEN, futbol tutkunlarına büyük bir sürpriz yaparak Fenerbahçe ve Ludogorets arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını canlı yayınlıyor. Bu özel yayını şifresiz ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Ludogorets maçının heyecanını canlı olarak yaşamak için selçuk sports, Justin tv, taraftarium24 gibi platformlara gerek kalmadan doğrudan EXXEN'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Ludogorets Canlı izle

Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu heyecanlı karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında gerçekleşecek. Maçın hakemi olarak İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernández görev alacak. Bu zorlu mücadele saat 19.45'te başlaması planlanıyor.

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Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Ludogorets maçını EXXEN platformu üzerinden şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izleyebilme imkanı sunuyor. Bu özel yayını kaçırmamak için EXXEN'e giriş yapabilir ve maç linkini takip edebilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ludogorets ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu büyük mücadele, saat 19.45’de futbolseverlerle EXXEN platformu üzerinden buluşacak.

Fenerbahçe'nin Arka Arkaya Galibiyet Serisi

Bu sezon resmi maçlarda rakiplerine göz açtırmayan Fenerbahçe, Süper Lig’de Hatayspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip; Nordsjaelland'ı 3-1 ile, deplasmandaki Spartak Trnava maçından da 2-1'lik skorla galip ayrılarak grupta 6 puanla lider konumda bulunuyor. Ancak Fenerbahçe'de sakatlıkların gölgesinde hazırlanılıyor: Lincoln, Joshua King, Serdar Aziz, Mert Hakan ve Luan Peres'in sakatlıkları bu maçta da devam ediyor.

Ludogorets'te Durum Ne?

Ludogorets, grubun ilk haftasında Spartak Trnava'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle başladı fakat sonrasında Nordsjaelland deplasmanında 7-1'lik tarihi bir mağlubiyetle sarsıldı. Bulgaristan Ligi'nde Arda ile golsüz berabere kalan takım, lider Lokomotiv Plovdiv'in altı puan gerisinde. Fenerbahçe karşılaşmasına tam kadro hazırlanan Ludogorets'te önemli bir eksik bulunmuyor.

Maçın Özeti ve Beklentiler

Fenerbahçe, tam 17 resmi maçtır galibiyet serisini sürdürüyor ve liderliğini devam ettiriyor. Özellikle Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-lacivertliler, 2 maç sonucunda 6 puanla liderliğini sürdürüyor. Ludogorets'in ise grupta sadece 3 puanı bulunuyor. İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmesi ve Ludogorets'i mağlup etmesi genel beklenti arasında. Ancak futbolda sonuçlar hiçbir zaman kesin değildir ve sürprizlere her zaman açık olmak gerekir.