Fenerbahçe, Kaptan Melih Mahmutoğlu ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan bu yana takım kaptanlığı görevini başarıyla sürdüren Melih Mahmutoğlu ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün açıklamasına göre, Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe formasını 11 sezondur giymekte ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğu, altı Türkiye Ligi, dört Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşamıştır.

Melih Mahmutoğlu’nun Fenerbahçe basketbol tarihindeki önemli başarıları ve katkıları, onun adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Bu sezon da Çubuklu formayı terletmeye devam edecek olan kaptan, Fenerbahçe Beko ile özdeşleşmiş bir sporcu olarak kariyerine devam edecek.