Fenerbahçe, Kadro Şişkinliği ve Mali Yük ile Mücadele Ediyor

Fenerbahçe, Kadro Şişkinliği ve Mali Yük ile Mücadele Ediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2024 10:47

Fenerbahçe, geniş kadrosundaki 17’si yabancı 34 futbolcusu nedeniyle şişkinliği gidermek zorunda. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Crespo, Krunic, Zajc, Peres, Pedro, Kent, Serdar Aziz ve Emre Mor, takımdan ayrı çalışıyor. Mourinho, Levent Mercan'ı da kadroda istemediği için bu oyuncunun kiralanması planlanıyor.

Bu futbolcuların toplam maaş maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro. Kadro daraltma operasyonu, takım bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacak. Ancak, bu süreçte kulüplerin yüksek ücretleri karşılayamaması ve maaş paylaşımı talepleri gibi zorluklar yaşanıyor. Sözleşme feshi son çare olarak değerlendiriliyor.

Crespo’nun menajeri İstanbul’a geldi ve Antalyaspor, Başakşehir ile Suudi Arabistan’dan teklifler olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe’den yıllık 900 bin Euro maaş alan Crespo, bu ücretin altındaki teklifleri kabul etmiyor.

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