Fenerbahçe Galatasaray maçını izle FB GS kaçak şifresiz selçuksports taraftarium24 canlı maç izle

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Fenerbahçe Galatasaray maçını izle Bein sports

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Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Ülker stadyumunda oynanacak maçı Arda kardeşler, Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yönetecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi Canlı yayınıyla Bein Sports ekranlarında olacak.

43 puanlı iki takım sahada!

Hem İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si hem Okan Buruk Galatasaray'ı 43 puanla şampiyonluğun en büyük adayları olarak sahaya çıkıyor. Rakipleriyle 13 puan fark atan iki ekipten kazanan altın değerinde 3 puanın sahibi olacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi nefesleri kesecek.

İrfan Can Kahveci sürprizi!

İlk sürpriz Fenerbahçe'den geldi. İsmail Kartal sürpriz bir şekilde İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer ettiği yerde oynatıyor. İsmail Yüksek yedekler arasında yer alırken orta alan Crespo ve İrfan Can Kahveci'den oluşacak.

Djiku ve Oosterwolde tandemi!

Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Samet Akaydın yedekler arasında yer alıyor. Fenerbahçe stoperde Djiku ve oosterwolde ile çıkıyor.

Cengiz Ünder sürprizi!

Son maçta çok etkili oynayan Cengiz Ünder, zorlu derbide sahada yer aldı. Cengiz, Tadic, Szymanski ve Edin dzeko gol arayacak.

Zaha yok!

Galatasaray'da sürpriz yedekler arasında oldu. Zaha yedekler arasında kalırken, Kerem Aktürkoğlu kendi bölgesinde oynayacak. İcardi ve Mertens'de eski bölgelerinde yer alıyor.

Hakim Ziyech var!

Galatasaray hücumda sürprizi Hakim Ziyech oldu. Tete'nin yedek kalmasıyla Hakim ziyech gol yollarında rakiplerine korku salarken İcardi'ye destek olmak istiyor.

Davinson yok, Kaan yedek!

Galatasaray'da Davinson Sanchez yedekler arasında yer almıyor. Kaan Ayhan yedekler arasında yer alırken stoper hattı Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı'dan oluştu. Barış Alper Yılmaz sol beki alırken, Boey sağ bekte görev yapacak.