Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını canlı izle FB Karagumruk canlı maç izle şifresiz Fener Fatih canlı maç izle

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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını canlı izle!

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Fenerbahçe Fatih Karagümrük şifresiz maç yayını!

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Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. 26 Kasım pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe Fatih Karagümrük izle. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı Ülker stadyumunda oynanacak ve Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmayı ARda Kardeşler, Mehme Emin Tuğral ve Süleyman Özay yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde 3 maçtır galibiyete hasret Fenerbahçe, Alparslan Erdem yönetiminde Fatih Karagümrük'ü evinde konuk ediyor. Mutlak galibiyet için iki takımda sahada yerini aldı. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına liderlik için çıkıyor. Fenerbahçe galip gelmesi durumunda liderliği alacak. 31 puanda olan Fenerbahçe puanını 34 yaparak Galatasarayla eşitlemek ve liderliği ele geçirmek istiyor. Büyük bir çkışta olan Karagümrük 14 puanla 13. sırada yer alıyor.En son 6 ekim tarihinde kaybeden Karagümrük son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak lige adeta yeniden döndü.

Miguel Crespo sürprizi!

Fenerbahçe'de orta alanda FRED'in yokluğunda formayı Crespo kaptı. Miguel Crespo İsmail Yüksek ile orta alanda yükü çekiyor. Fenerbahçe'de Zajc'de milli arada sakatlandığı için bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.

Hücum hattı oturdu!

Fenerbahçe hücumda kadroyu bozmadı. İrfan Can, Tadic, Szymanski gol yollarında Edin Dzeko yardım edecek. İleri hat artık Fenerbahçe'nin uzun bir süre oturdu gibi görünüyor. İkinci yarı Emre Mor, Joshua King sakatlıklardan geri döndü ve Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Batshuayi ile şans arayacak.

Stoper hattı bildiğimiz gibi!

Fenerbahçe'de stoper hattı bildiğimiz gibi. Yine Becao, Djiku gibi yıldız isimler yer almazken Samet Akaydın ve Osterwolde savunmada oynayacak. Osayi ve Ferdi ise kanatlarda yer alacak. Fenerbahçe stoper hakkı oldukça sıkıntılı olmaya devam ediyor.

Güven Yalçın tek forvet! Serdar Dursun yedek!

Maça nasıl çıkacağı bilinmeyen Fatih KAragümrük orta alanı kalabalık tutarak Güven Yalçın'ı tek forvet olarak oynatoyr. Feghouli,Mendes ve Can Keles Güven'e gol yollarında yardımcı olmaya çalışacak. Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun ise yedekler arasında yer alıyor.