Fenerbahçe Beko Olimpia Milano canlı izle bedava S Sport şifresiz yayın linki

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in açılış haftasında büyük bir sınavla karşı karşıya. Saat 20:45’te İstanbul’da ağırladığı Olimpia Milano, hem Fenerbahçe hem de basketbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, bu dev maçı canlı olarak izlemek isteyenler ne yapmalı? S Sport canlı izle şifresiz Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle bedava S Sport Selçuk Sports Taraftarium24 İnat Tv FB Olimpia Milano canlı izle kaçak link.

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı canlı izle

20.45’te başlayacak olan Fenerbahçe Beko Olimpia Milano mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe Beko, koç Itoudis yönetiminde sezonu moralli açtı. Kadrosunda büyük değişiklikler yapmadan yola devam eden sarı lacivertliler, rotasyonunu Sertaç, Papagiannis, ve Sestina ile güçlendirdi. Koç Itoudis'in sezon başı tercihlerinde Neto'nun Dünya Kupası’nda sakatlanmasının etkisi büyük oldu.

Milano ekibi ise yaz döneminde kadrosuna birçok yeni oyuncu kattı. Ancak son antrenmanda Baron, Lo ve Hall'un yaşadığı sakatlıklar, takımın guard rotasyonunu sıkıntıya soktu. Bunun yanında Milano’nun tecrübeli isimleri Melli, Shields, Voigtmann ve Hines, koç Messina için kritik roller üstlenecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak galibiyete uzanması bekleniyor. Özellikle pota altı mücadelesinde zaman zaman zorlansa da, Fenerbahçe Beko'nun kaliteli ve derin rotasyonu sayesinde maçı kazanabileceği düşünülüyor.

Bu zorlu mücadele öncesi iki takımın da son hazırlıklarını tamamlaması ve sahaya en iyi performansıyla çıkması bekleniyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu maç, Euroleague sezonunun nasıl bir tempo ile başlayacağını göstermesi açısından da büyük bir öneme sahip.