Advert

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano canlı izle bedava S Sport şifresiz yayın linki

Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Euroleague’in açılış haftasında İtalyan devi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı mücadele, 6 Ekim Cuma günü, yani bugün, saat 20:45’te start alacak. S Sport canlı izle şifresiz Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle bedava S Sport Selçuk Sports Taraftarium24 İnat Tv FB Olimpia Milano canlı izle kaçak link.

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano canlı izle bedava S Sport şifresiz yayın linki
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 19:43

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in açılış haftasında büyük bir sınavla karşı karşıya. Saat 20:45’te İstanbul’da ağırladığı Olimpia Milano, hem Fenerbahçe hem de basketbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, bu dev maçı canlı olarak izlemek isteyenler ne yapmalı? S Sport canlı izle şifresiz Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle bedava S Sport Selçuk Sports Taraftarium24 İnat Tv FB Olimpia Milano canlı izle kaçak link.

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı canlı izle

20.45’te başlayacak olan Fenerbahçe Beko Olimpia Milano mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe Beko, koç Itoudis yönetiminde sezonu moralli açtı. Kadrosunda büyük değişiklikler yapmadan yola devam eden sarı lacivertliler, rotasyonunu Sertaç, Papagiannis, ve Sestina ile güçlendirdi. Koç Itoudis'in sezon başı tercihlerinde Neto'nun Dünya Kupası’nda sakatlanmasının etkisi büyük oldu.

Milano ekibi ise yaz döneminde kadrosuna birçok yeni oyuncu kattı. Ancak son antrenmanda Baron, Lo ve Hall'un yaşadığı sakatlıklar, takımın guard rotasyonunu sıkıntıya soktu. Bunun yanında Milano’nun tecrübeli isimleri Melli, Shields, Voigtmann ve Hines, koç Messina için kritik roller üstlenecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak galibiyete uzanması bekleniyor. Özellikle pota altı mücadelesinde zaman zaman zorlansa da, Fenerbahçe Beko'nun kaliteli ve derin rotasyonu sayesinde maçı kazanabileceği düşünülüyor.

Bu zorlu mücadele öncesi iki takımın da son hazırlıklarını tamamlaması ve sahaya en iyi performansıyla çıkması bekleniyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu maç, Euroleague sezonunun nasıl bir tempo ile başlayacağını göstermesi açısından da büyük bir öneme sahip.

Benzer Haberler
Gülşen, Takip Listesinde Büyük Değişikliğe Gitti Gülşen, Takip Listesinde Büyük Değişikliğe Gitti
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim kim kazandı? Hangi yarışmacı birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim kim kazandı? Hangi yarışmacı birinci oldu?
Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat kimdir? Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat kimdir?
Bu faydalarını duyunca mutfaktan eksik etmeyeceksiniz! 1 gram bile beyni gençleştirmeye yetiyor Bu faydalarını duyunca mutfaktan eksik etmeyeceksiniz! 1 gram bile beyni gençleştirmeye yetiyor
Dolar/TL kurunda tarihi zirve: Piyasalar ABD istihdam verisine kilitlendi Dolar/TL kurunda tarihi zirve: Piyasalar ABD istihdam verisine kilitlendi
Mısırı nasıl yemeli? Haşlanmış mısır mı sağlığa daha faydalı patlamış mısır mı Mısırı nasıl yemeli? Haşlanmış mısır mı sağlığa daha faydalı patlamış mısır mı
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?