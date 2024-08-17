Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe Maçında Saldırı: Saha Karıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe Maçında Saldırı: Saha Karıştı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2024 23:42

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında olaylar çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ilk yarı sonunda deplasman tribününe yöneldi. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi nedeniyle tribündeki taraftarlarla görüşmek isteyen Koç, burada saldırıya uğradı.

Koç’un taraftarlarla görüştüğü sırada Göztepe tribünlerinden kendisine yabancı maddeler atıldı. Daha sonra boynunda yaka kartı olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Koç’a arkadan iterek saldırdı. Aldığı darbe sonucu yere düşen Ali Koç’un durumu maçı kısa süreliğine durdurdu.

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ancak olaylar bununla da bitmedi. Koç'un düşmesinin hemen ardından tribünden başka bir şahıs sahaya inerek Koç’a saldırmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle bu şahıs da etkisiz hale getirildi. Olaylar sırasında tribünlerde gerginlik sürerken, güvenlik önlemleri artırıldı.

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