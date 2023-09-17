Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izle Selçuk Sports Bein Sports 1 şifresiz FB Antalya canlı izle link

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CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

45' GOL | VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu GOL geçerli sayıldı. Skor 1-1.

45' Fenerbahçe, Dzeko'nun kafa vuruşuyla golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44' Sol kanattan hücuma katılan Ferdi, Erdoğan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul. Erdoğan sarı kart gördü.

43' Edin Dzeko sol çaprazdan şutunu çekti. Top, kaleci Leite'de kaldı.

40' Fred uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Leite başarılı.

38' Bu kez de Buksa, Bünyamin'in ortasında kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

37' Antalyaspor ikinci gole çok yaklaştı! Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya Saric kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

35' Fenerbahçe yine etkili geldi. Tadic'in ortasında İrfan Can kafayla indirdi. Szymanski'nin vuruşu yine savunmada kaldı.

34' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel ceza alanındaki Szymanski'ye çıkardı. Szymanski'nin vuruşunda top savunmada kaldı.

31' GOL | Antalyaspor, Buksa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor hücumunda iki stoperin arasından sıyrılan Buksa, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

29' Antalyaspor'da Ömer Toprak sarı kart gördü.

28' Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Adam Buksa'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26' Sağ kanatta topla buluşan Dzeko ceza alanına ortaladı. Szymanski'den önce kaleci Leite topu kontrol etti.

25' Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu tekrar yer değiştirdi.

24' İrfan Can sağ kanattan ortasını yaptı, Dzeko'dan önce kaleci topu yumrukladı.

23' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sağ beke, Osayi-Samuel sol beke geçti.

21' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Szymanski, savunma arkasına hareketlenen Dzeko'yu görmek istedi ancak kaleci Helton Leite topu kontrol etti.

19' Sander van de Streek sağ kanattan çizgiye inip ortasını yapmak istedi, Fred'den seken top kornere gitti.

16' Hava topu mücadelesinde Buksa'nın Becao'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

12' Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruş barajdan sekip kornere çıkıyor.

11' Antalyaspor ceza sahası önünden serbest vuruş kullanacak.

10' Fenerbahçe atakta! Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Dzeko kafayı vurdu. Top üst köşeden dışarı gidiyor.

9' Edin Dzeko sağ kanattan ilerlemek istedi ancak Güray araya girerek topu kornere gönderdi.

7' Antalyaspor yine etkili geldi! Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortada Buksa sert vuruşunda kaleyi bulamıyor.

6' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oluyor.

5' Antalyaspor gole çok yaklaştı! Serdar Aziz Sander van de Streek'in şutunu çizgiden çıkardı.

4' Cengiz Ünder sakatlandı ve oyuna devam edemiyor. İrfan Can Kahveci oyuna girmek için hazırlanıyor.

3' Fenerbahçe takımından Cengiz Ünder sakatlık geçiriyor ve oyun duruyor.

1' Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşması başladı!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izle

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçını kazanan ve UEFA Avrupa Konferansı Ligi ön eleme turları ile play-off'larda yenilgisiz yoluna devam eden sarı-lacivertliler, dokuz maçta dokuz galibiyetle başarılı gidişatını sürdürmek istiyor.

Ligin 4. haftasında MKE Ankaragücü karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. haftada 3 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor karşısında kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Nuri Şahin yönetiminde çıktığı ilk dört Süper Lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet hasretine son vermek isteyecek.

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Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izle bein sport

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