Farklı Dünyaların Kapılarını Aralayacak 5 Kitap Önerisi

Onur Aktaş yazdı...





Kapiland’ın Kobayları

Yazar: Miyase Sertbulut

Yaş Grubu: 10 yaş ve üstü

Yayınevi: Tudem



Şiddet eğilimi artan bir dünyada, çocuklara şiddet önleyici ilaçlar sunan bir hükümetin karanlık planları, gençlerin farkındalığını test ediyor. Kapiland’ın Kobayları, çocukları, güvenlik adı altında tüketim odaklı bir dünyaya sürükleyen bir distopyanın kapılarını aralıyor. Hayri, ülkedeki bu tehlikeli oyunun farkına varan ve sistemle mücadeleye başlayan bir genç olarak, hem arkadaşlarını hem de okurları farkındalığa davet ediyor. Sürükleyici kurgusu, GDO’lu ürünler ve ticarileşen bilimin tehlikelerine dair bilinç oluşturuyor.





Kardan Adamın Külleri

Yazar: Işıl Işık

Yayınevi: Artemis Yayınları



Ankara sokaklarında kaçırılan çocuklar ve gizemli kardan adam kartpostalları… Kardan Adamın Külleri, gizemli cinayetler ve çözülmesi gereken vakalarla dolu bir hikâye sunuyor. Komiser Devin, acı dolu geçmişiyle yüzleşirken, aynı zamanda hayatını tehdit eden bir gizemi çözmek zorunda kalıyor. Polisiye severler için hem düşündüren hem de heyecan verici bir okuma deneyimi sunan bu kitap, merak uyandırıcı bir hikâyeye sahip.







Ne Zaman Evet Ne Zaman Hayır

Yazar: Oya Doğan

Yayınevi: Timaş Yayınları



Ebeveynlik, bir denge sanatıdır. Oya Doğan'ın kaleminden çıkan bu kitap, ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu sınırlar arasında nasıl bir denge kurmaları gerektiğini anlatıyor. Ne Zaman Evet, Ne Zaman Hayır, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini besleyecek sınırların nasıl çizileceği konusunda ebeveynlere rehberlik ediyor. Anne babaların sıkça karşılaştığı "Evet mi, hayır mı?" sorusunun cevabını ararken, çocuk yetiştirme sürecinin içinde kaybolanları bulmanızı sağlayacak.





Yapay Zekânın Kısa Tarihi

Yazar: Michael Wildenhain

Yayınevi: Düşbaz Kitap



Yapay zeka, hayatımızın her anına girmeye başladıkça, bu gelişimin ardındaki tarihsel süreçleri anlamak önemli hale geliyor. Michael Wildenhain, yapay zekânın tarihini, önemli yazarlar ve filozoflardan alınan alıntılarla sunarak, bu teknolojiyle ilgili derin bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor. Yapay Zekânın Kısa Tarihi, teknolojiye dair soruları ve tartışmaları çok daha anlaşılır bir şekilde ele alıyor.





Ölüm İlanı

Yazar: Zhou Haohui

Yayınevi: The Kitap Yayınları



Komiser Yardımcısı Haoming'in öldürülmesi, Çin’in Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da büyük bir şok etkisi yaratıyor. Zhou Haohui'nin kaleme aldığı Ölüm İlanı, gerilim dolu bir polisiye deneyim sunuyor. Jo Nesbo ve Se7en tarzı cinayetleri seven okurlar için ideal bir kitap. Ölüm ve cinayet arasındaki gizemi çözmeye çalışan kahramanımız, karanlıkta kalan sırları gün yüzüne çıkarıyor.

Bonus Kitap:



Dünyanın En Komik Hayvanı

Yazar: Caner Sarıoğlu

Yayınevi: Timaş Çocuk

Yaş Grubu: 1. ve 2. sınıf öğrencileri



Çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir hikâye arayanlar için Caner Sarıoğlu'nun yeni kitabı harika bir seçenek! Dünyanın En Komik Hayvanı, çocuklara dostluğu ve mizahı bir arada sunuyor. 1. ve 2. sınıf öğrencileri için uygun olan bu kısa hikâye, arkadaşlık ilişkilerini geliştirirken aynı zamanda minik okurların keyifle okuyabileceği bir eser. Eğlenceli anlatımıyla çocukların hayal gücünü zenginleştirecek.