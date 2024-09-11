Fahriye Evcen'in bitmeyen yaz tatili

Yaz aylarının sona ermesiyle pek çok ünlü tatil sezonunu kapatırken, Fahriye Evcen yazın keyfini çıkarmaktan vazgeçmeyenlerden.

Fahriye Evcen'in bitmeyen yaz tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2024 10:41

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yaz tatilini çocukları Karan ve Kerem ile birlikte geçirmeye devam ediyor. Yaz aylarının sona ermesiyle pek çok ünlü tatil sezonunu kapatırken, Fahriye Evcen yazın keyfini çıkarmaktan vazgeçmeyenlerden.

38 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden tatiline dair yeni kesitler paylaşarak takipçilerini sevindirdi.

Son olarak siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Evcen, zarafetiyle beğeni topladı. Hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran oyuncu, takipçilerine doğal ve keyifli anlarını sunmaya devam ediyor.

 

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