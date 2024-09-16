Fahriye Evcen yaza bu pozlarla veda etti

Sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Fahriye Evcen, Instagram'da yayınladığı son karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. 13.8 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, "Summer 2024" notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede 295 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri Evcen'e "Bayıldım ama", "Dizilere geri dön, özledik seni", "Bir eşofmanla ne kadar cool olunabiliyorsa o kadar cool", "İnanılmaz bir güzellik" gibi yorumlar yaparken, oyuncunun kusursuz fiziği de gözlerden kaçmadı. Fahriye Evcen, sosyal medyada yaptığı bu paylaşımla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.