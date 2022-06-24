Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebek heyecanı!

2019 yılında çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkinci bebek beklediği ortaya çıkan ünlü çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt veren ikili, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." şeklinde konuştu.