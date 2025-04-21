Ezgi Şenler 19 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu: Nişanlandılar!

Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen’le nişanlandı. 19 yıl sonra gelen aşk hikayesi sosyal medyayı duygulandırdı.

Ezgi Şenler 19 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu: Nişanlandılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-04-2025 13:06

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler (32), çocukluk yıllarında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen (33) ile nişanlandı. İkilinin 19 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

12 Yaşında Tanıştılar, 19 Yıl Sonra Aşk Başladı

Çatı Katı Aşk’, ‘Sevmek Yüzünden’, ‘Sen Büyümeye Bak’ ve ‘Teşkilat’ gibi projelerle tanınan Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı Ömer Gürgen ile 7 aylık birlikteliğin ardından evlilik kararı aldı. Futbolcu menajeri olan Ömer Gürgen’in romantik evlenme teklifine geçen yıl sonunda “Evet” demesiyle çiftin aşkı adını resmiyete taşıdı.

Sade Bir Törenle Nişanlandılar

Çift, dün aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attı. Ezgi Şenler, özel gününden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu hayranlarıyla da paylaştı. Takipçileri Şenler’e; “Gerçek aşk masallara inanıyorum”, “Çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlar yağdırdı.

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