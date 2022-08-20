Ezgi Mola'dan Murat Boz'a yorum: Kalbine Mustafa'yı mı etiketledin?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 11.2 milyon takipçisi bulunan Murat Boz, son olarak Çeşme'de çekilen yeni bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu. Kalbine Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola'yı da etiketleyen Boz kısa sürede binlerce beğeni alırken; Mola'dan ünlü ismin paylaşımına yorum gecikmedi.

Sevgilisi Aksakallı'yı etiketlediğini gören Murat Boz'a kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, "Kalbine de Mustafa beyi mi etiketledin Murat’cım?" diye yazdı. Yorumu gören Mustafa Aksakallı'nın gülerek cevap verdiği Mola'ya, ünlü şarkıcı da; "Hayır, ikinizi" yazıp beyaz kalp emojisi ekledi.

"ALLAH ALLAH, ASLINDA BU YOKTU"

Ezgi Mola, bunun üzerine Murat Boz'a tekrar cevap vererek, "Allah Allah, aslında bu yoktu! 'İçinden geldi' herhalde ha Murat’cım" diye yazarken; ünlü şarkıcı da bunu "Hayır, çok seviyorum" şeklinde yanıtlayarak, tekrar kalp emojisi ekledi.

İkilinin sosyal medyada gündem olan mesajlaşmasına, "Mustafa'nın şansından istiyorum", "Ezgi, Murat sevgilini mi kaptı?" ve "Ezgi çok iyi oldu bu, Mustafa sadece senin kalbinde" gibi yorumlar yapıldı.