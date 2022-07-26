Ezgi Mola otel yerine karavanı seçti: Doğaçlama geziyoruz!

Ezgi Mola, karavanla çıktığı tatil turunda Çeşme'ye de uğradı. Önceki gün karavanında sevgilisi Mustafa Aksakallı ile görüntülenen ünlü oyuncu, aracı henüz satın almadığını söyledi.

"DOĞAÇLAMA GEZİYORUZ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz." dedi.

"Mustafa'nın işlerinin yoğun olması nedeniyle boş zaman sıkıntısı yaşıyorduk." ifadelerini kullanan Ezgi Mola, "Hafta içi 3-4 günlüğüne baş başa gezmeye çıkacağız. Yoksa onu yakalamak çok zor. Evde bile doğru dürüst göremiyorum. Ne zamandır tatil de yapamıyorduk. İkimiz için de iyi olacak." şeklinde konuştu.

"OCAĞIMIZA İNCİR AĞACI DİKTİ!"

Alaçatı’da iki ayrı eğlence mekanı bulunan Mola, ünlü dostlarından hesap alıp, almadığı sorusuna esprili bir yanıt verdi. Ünlü isim, "Israr ediyorlar hesap ödemek için. Zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Tatlı bir denge kuruyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün geliyor!" ifadelerini kullanarak, güldü. (Kaynak: haberturk.com)