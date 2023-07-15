EYT'lilere zam var mı? EYT emeklisi yüzde 25 zam alacak mı? Temmuz 2023 EYT maaş zammında son dakika!

EYT emeklisi yüzde 25 zam alacak mı? Temmuz 2023 EYT maaş zammında son dakika! EYT'lilere zam var mı- Son günlerde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için zam haberleri oldukça popüler hale geldi. Yapılan kanun teklifiyle birlikte, bu yıl emekli olan milyonlarca vatandaş maaşlarını almaya başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkmasını sağladı. Ayrıca, emeklilere yüzde 25 oranında bir zam yapılacağı da duyuruldu. Bu nedenle, birçok kişi, EYT'lerin yüzde 25 zam alıp almayacağını merak etmektedir.

EYT emeklileri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifine ek bir madde eklendi ve bu maddeyle birlikte emekli aylıklarına enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 25 oranında bir zam yapılması kararı onaylandı.

Bu düzenlemeyle birlikte, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacaklar. Bu düzenleme Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak ve yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla ilgili olarak refah payı konusunda bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Bu refah payının yaklaşık yüzde 25 oranında olduğunu ve mevcut toplu sözleşme ve yasaya göre belirlenen miktarın üzerine bir artış yapıldığını ifade etti. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 5,23'e, memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 7,45'e tekabül etmektedir. Bu durum, EYT'lilerin de yüzde 25 zamdan faydalanacaklarını göstermektedir.

EYT (Erken Emeklilik Talebi) sahipleri de bu ek zamdan doğrudan yararlanacaklar. Kanun gereği emekli olanlar her durumda bu artıştan faydalanacaklar ve bu zam EYT'lilerin maaşlarına yansıtılacaktır.

Yüzde 25 zam, emeklilere yapılan aylık ödemelerle birlikte verilecek ve ödemeler Temmuz ayı itibarıyla gerçekleştirilecektir. SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacaklar.

EYT'liler için bu yıl emekli olanlar da bu zamdan faydalanacaklar. Emeklilik başvurusunu yapmış ya da emekli aylığı bağlanmış olan EYT'lilere, bu zam doğrudan yansıtılacak. Başvuruları sonucunda emekli olan EYT'liler de yüzde 25'lik zamdan yararlanacaklar.

Bazı durumlarda ise maaşlar zaten belirli bir seviyenin üzerinde olduğu için ek ödemelerde sınırlamalar olabilmektedir. Ancak bu durumlar da yasal düzenlemelere göre belirlenmektedir.

EYT'liler için gerçekleşen yüzde 25 zam, maddi anlamda bir rahatlama sağlamaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte EYT'lilerin emekli aylıkları artacak ve hayat standartlarını daha iyi bir şekilde sürdürebileceklerdir.