EYT sonrası sıra ona geldi! SSK-SGK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik az önce açıklandı! Prim ve yaş şartı silbaştan

Prim ve yaş şartı silbaştan... EYT sonrası sıra ona geldi! SSK-SGK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik az önce açıklandı- Günümüzde erken emeklilik haberleri sürekli olarak gündemde yer alıyor. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının çıkmasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. Ancak, 2000 yılı sonrası sigorta girişi olanlar da emeklilik hayalleri kuruyor. Şimdi ise EYT düzenlemesinin ardından SSK ve Bağ-Kur çalışanları için yeni bir erken emeklilik müjdesi geliyor. Detaylar gecce.com.tr'de.

EYT'nin Sonu ve Yeni Düzenleme

EYT düzenlemesiyle birlikte bir milyondan fazla kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Ancak, düzenlemenin ardından emeklilik hakkını kıl payı kaçıranlar için kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla birlikte, yeni emeklilik sistemi için adımlar atılmaya başlandı. Bu adımlarla birlikte esnaf, çiftçi ve kadınlara erken emeklilik yolu açılacak.

Yeni Emeklilik Müjdeleri

2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni emeklilik müjdeleri gelmeye devam ediyor. EYT'yi kaçıran, emeklilikte prime takılan, staj ve çıraklık mağdurları, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve daha milyonlarca kişiyi kapsayacak yepyeni emeklilik reformu üzerinde çalışmalar başladı. Bu reform sayesinde artık 8 yıl erken emeklilik mümkün olacak. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların yüzü bu yeni emeklilik kararıyla gülecek.

Kısmi Emeklilikte Değişen Şartlar

Yeni emeklilik düzenlemesi kapsamında kısmi emeklilikte de şartlar değişebilir. Şu anda Bağ-Kur'lular, 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabiliyor. Ancak, reform çerçevesinde bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte Bağ-Kur'lular için 900 günlük (2 yıl) bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle belirlenecektir.

EYT'lilerin Beklentileri

Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açması bekleniyor. Bu çerçevede 7200 prim günü tamamlayan Bağ-Kur'lu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecek. Bu müjdeli haber, EYT'li çalışanlar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Prim Ödemek Kolaylaşacak

Kadınlar için de emeklilikte bir reform yapılacak. Kadınlara emeklilik için hem yaş hem de prim desteği verilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.