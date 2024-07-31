EYT Düzenlemesi: 1999 Sonrası İşe Başlayanlar Ne Zaman Emekli Olacak?

EYT Düzenlemesi: 1999 Sonrası İşe Başlayanlar Ne Zaman Emekli Olacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 00:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için önemli düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle 1999 sonrası işe başlayan vatandaşları etkileyen emeklilik yasasında kademeli değişiklikler gündemde. Peki, bu değişiklikler neleri kapsıyor ve 1999 sonrası işe başlayanlar hangi yaşta emekli olabilecek?

Yeni Emeklilik Düzenlemeleri:

  • Yaş Sınırları: Emeklilikte yaşa takılanlar, uzun süredir yaş sınırlarına takıldıkları için emekli olamıyordu. Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte sigorta primleri ve emeklilik şartlarında kademeli değişiklikler yapılması planlanıyor.
  • Maaş Artışı: En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere 6 ayda bir zam yapılması öngörülüyor. Bu, emeklilik maaşlarını artıracak ve daha yaşanabilir bir gelir sağlanacak.
  • Kapsam: Ev kadınları, işsizler ve belirli meslek gruplarında çalışan işçiler de bu düzenlemelerden yararlanabilecek. Sigorta primlerini ödeyememiş vatandaşlar için borçlanma imkanı sunulacak. Ayrıca, toplu borçlanma ve eşinizle birlikte emeklilik gibi seçenekler değerlendirilebilecek.

Gelişmeler ve Beklentiler: Hükümetin çalışmaları, özellikle seçim sonrasında daha somut sonuçlar vermesi bekleniyor. Temmuz ayından itibaren yeni emeklilik sistemi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi öngörülüyor. Emeklilik yaşına ilişkin detaylar ve uygulama şartları, Meclis’ten geçecek yasalarla netlik kazanacak. Bu süreçte, SGK'ya borçlanma başvurusu yapmış olanlar, emeklilik yaşıyla ilgili daha net bilgi alabilecek.

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