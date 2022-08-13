Eypio ve Forte'den sürpriz çalışma

Sözlerini ve müziğini Eypio’nun yazdığı, Eypio ve Forte’nin birlikte seslendirdiği “Git Dedim”, 12 Ağustos’ta DMC etiketi ile rap müzik severlerle buluşuyor.

Rap müziğin yeni nesil kadın vokalleri arasında öne çıkan Forte, Eypio ile birlikte seslendirdikleri “Git Dedim” şarkısının heyecanını şu sözlerle ifade ediyor: Çok küçük yaştan beri severek dinlediğim Eypio ile birlikte çalışma imkanı yakaladığım için çok mutluyum. Dinleyenlerin de çok seveceğini, en az bizim şarkıyı seslendirirken aldığımız kadar keyif alacaklarını umduğum “Git Dedim” in gururu ve motivasyonuyla, yakında yepyeni, farklı projelerle de karşınızda olacağım. Eypio ise Forte ile ortak çalışmaları “Git Dedim” için, “Forte çok yetenekli ve disiplinli bir müzisyen. İlerleyen zamanlarda adını daha çok duyacağız. Şarkının Forte’ye uğurlu gelmesini diliyorum” diyor.

DMC etiketiyle çıkan “Git Dedim”, rap müzik dinleyicilerine tam bir yaz hediyesi olacak.