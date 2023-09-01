Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek

Haziran ayından beri süregelen zam haberleri, mutabakatlar devam ediyor. Bu kapsamda sendikalar çalışanlar için oldukça çaba sarf ederken, son dakika anlaşma Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No’lu Şube arasında gerçekleşmiş olup, tamamen çalışanın lehine gelişmeler yaşandı. Kamu kurum ve kuruluşları gün gün sendikalar ile anlaşıp varılan anlaşma detaylarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Enflasyonun hat safhada seyrettiği günümüzde; yapılan zamlar kimi zaman cepleri doldururken, kimi zaman da hüsranla sonuçlanıyor.

Son zam anlaşması ise Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesabından duyuruldu. En düşük çalışan maaşı 18 bin TL’den, 22 bin 466 TL’ye yükseltilirken, erzak yardımı da aylık 1500 TL olarak artı ödeneceği açıklandı. Temmuz ayında da yapılan toplu iş görüşmeleri sonucunda maaşlara yüzde 20 zam yapan belediye, bu kapsamda enflasyonun yükselmesi sebebiyle, ek protokol düzenledi. Düzenlenen protokol sonuçları paylaşıldı.

Bu kapsamda işçi maaşlarına yapılan oranı sevindirdi. Zam oranı toplamda yüzde 42,5’e yükseltildi. Bu zam oranıyla, Bayraklı Belediyesi’nde en düşük maaş 18 bin TL’den, 22 bin 466 TL’ye yükseltildi. Öte yandan 444 TL olan en düşük günlük yevmiye 570 TL'ye çıkartıldı. 79,2 TL olan günlük yemek yardımı 100 TL'ye, aylık 1000 TL olan erzak yardımı da 1500 TL olarak açıklandı.

ZAM AÇIKLAMASI YAPILDI

Konu ile alakalı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, çalışma arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntıları göz ardı edemezdik, etmedik! Ek protokol sürecinde, belediyemizin tüm imkanlarını zorladık ve yapabileceğimizi en üst seviyede yaparak sendikamızla mutabakata vardık. Aldığınız ücretler ananızın ak sütü gibi helaldir. Biz elimizden geleni yaptık, şimdi sıra sizde. Dört elle işimize sarılarak Bayraklı halkına layık olmak zorundayız. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun" dedi.