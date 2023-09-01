Advert

Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek

son dakika yapılan açıklama ile birlikte maaşlara ek olarak erzak yardımı da eklendiği belirtildi.

Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 12:15

Haziran ayından beri süregelen zam haberleri, mutabakatlar devam ediyor. Bu kapsamda sendikalar çalışanlar için oldukça çaba sarf ederken, son dakika anlaşma Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No’lu Şube arasında gerçekleşmiş olup, tamamen çalışanın lehine gelişmeler yaşandı. Kamu kurum ve kuruluşları gün gün sendikalar ile anlaşıp varılan anlaşma detaylarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Enflasyonun hat safhada seyrettiği günümüzde; yapılan zamlar kimi zaman cepleri doldururken, kimi zaman da hüsranla sonuçlanıyor. 

Son zam anlaşması ise Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesabından duyuruldu. En düşük çalışan maaşı 18 bin TL’den, 22 bin 466 TL’ye yükseltilirken, erzak yardımı da aylık 1500 TL olarak artı ödeneceği açıklandı. Temmuz ayında da yapılan toplu iş görüşmeleri sonucunda maaşlara yüzde 20 zam yapan belediye, bu kapsamda enflasyonun yükselmesi sebebiyle, ek protokol düzenledi. Düzenlenen protokol sonuçları paylaşıldı. 

Bu kapsamda işçi maaşlarına yapılan oranı sevindirdi. Zam oranı toplamda yüzde 42,5’e yükseltildi. Bu zam oranıyla, Bayraklı Belediyesi’nde en düşük maaş 18 bin TL’den, 22 bin 466 TL’ye yükseltildi. Öte yandan  444 TL olan en düşük günlük yevmiye 570 TL'ye çıkartıldı. 79,2 TL olan günlük yemek yardımı 100 TL'ye, aylık 1000 TL olan erzak yardımı da 1500 TL olarak açıklandı. 

ZAM AÇIKLAMASI YAPILDI

Konu ile alakalı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, çalışma arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntıları göz ardı edemezdik, etmedik! Ek protokol sürecinde, belediyemizin tüm imkanlarını zorladık ve yapabileceğimizi en üst seviyede yaparak sendikamızla mutabakata vardık. Aldığınız ücretler ananızın ak sütü gibi helaldir. Biz elimizden geleni yaptık, şimdi sıra sizde. Dört elle işimize sarılarak Bayraklı halkına layık olmak zorundayız. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Benzer Haberler
SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun! Son 3,5 yıl... SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun! Son 3,5 yıl...
ATM'den para çekerden bunu yapan çıra gibi yanar! Elde avuçta ne varsa hepsi sıfırlanacak! ATM'den para çekerden bunu yapan çıra gibi yanar! Elde avuçta ne varsa hepsi sıfırlanacak!
Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler
iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı
Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü! Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü!
Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor