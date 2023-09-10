Eylül ayının son gününe kadar emeklilere 5.950 TL nakit ödeme! Başvurusu var, geri ödemesi yok

Başvurusu var, geri ödemesi yok... Eylül ayının son gününe kadar emeklilere 5.950 TL nakit ödeme- Emekli vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarına olan ilgilerini sürdürüyorlar. Bankalar da bu ilgiyi karşılamak ve emekli müşteri potansiyellerini artırmak için promosyon tutarlarını güncellemeye devam ediyorlar. Promosyonların cazip hale gelmesi, emekli vatandaşlar için birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bu yazıda, bankaların güncel emekli promosyon tutarlarına ve sunulan farklı avantajlara dair detayları bulacaksınız.

"Emekli Müşteriler için Bankaların Promosyon Cazibesi"

Promosyon tutarlarındaki güncellemeler ve avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin.

Promosyon İçin Taahhüt Gerekliliği

Emekli vatandaşlar, bankaların sunmuş olduğu promosyonlardan faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek zorundadırlar. Bu şartlar arasında emekli maaşının talep edilen bankaya taşınması ve belirli bir süre boyunca (genellikle üç yıl) bu bankada kalma taahhüdü bulunur.

Farklı Avantajlar

Bazı bankalar sadece promosyon ödemelerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ek avantajlar da sunuyorlar. Bu avantajlar arasında:

Fatura Talimatlarına Ek Ödeme: Bazı bankalar, emekli müşterilerine fatura talimatlarına ek ödeme seçeneği sunuyorlar. Bu, düzenli fatura ödemeleri yapan emeklilere ek gelir sağlayabilir.

Kredi Kartı Başvurularına Bonus İmkanı: Birçok banka, emekli müşterilerine kredi kartı başvurularında ek bonus veya chip-para ödemeleri gibi avantajlar sunuyorlar. Bu, kredi kartı kullanımıyla ek kazanç elde etme fırsatı sunar.

Ücretsiz Para Transferi: Bazı bankalar, emekli müşterilere ücretsiz para transferi imkanı sunarak işlem maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olurlar.

Uygun Fiyatlı İhtiyaç Kredisi: Bankalar, emekli müşterilere uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarına çözüm sağlarlar.

"Bankaların Güncel Emekli Promosyon Tutarları"

Şimdi de çeşitli bankaların güncel emekli promosyon tutarlarına göz atalım:

Albaraka Türk: Maaş baremlerine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 500 TL, 6 bin TL ve 6 bin 500 TL ödeme yapacak. Ayrıca otomatik iki fatura talimatına 500 TL ek ödeme verilecek. Emekli yakınlarını bankaya getiren müşterilere de her yakın için 500 TL, toplamda 3 bin TL ödeme yapılacak.

Akbank: Maaş baremine göre 4 bin 200 TL, 4 bin 850 TL, 6 bin 250 TL, 7 bin TL ödeme yapılacak. Kredi kartı başvurusu yapan müşterilere 12 ay boyunca 2 bin 500 TL harcama sözüne 3 bin TL chip-para ödemesi yapılacak.

Denizbank: Maaş baremine göre 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin TL ödeme yapacak.

Fibabanka: Maaş baremine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

Garanti BBVA: Maaş baremine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapacak. Aynı zamanda kredi kartı başvurusu yapan emekli müşterilere 500 TL harcamalarına karşılık 1000 TL bonus ödemesi yapılacak.

Halkbank: Maaş baremine göre 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin TL ödeme yapacak.

ING Bank: Maaş baremine göre 5 bin 100 TL, 5 bin 950 TL, 7 bin 650 TL, 8 bin 500 TL ödeme yapacak. Ayrıca bir otomatik fatura talimatına 500 TL, en fazla 1.500 TL ödeme yapılacak.

İş Bankası: Maaş baremine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

Kuveyt Türk: Maaş baremine göre 4 bin 800 TL, 5 bin 600 TL, 7 bin 200 TL, 8 bin TL ödeme yapacak.

QNB Finansbank: Maaş baremine göre 4 bin 800 TL, 5 bin 600 TL, 7 bin 200 TL, 8 bin TL ödeme yapacak. Kredi kartı harcamalarında senelik 1.200 TL indirim imkanı verilecek.

TEB: Maaş baremine göre 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin TL ödeme yapılacak.

Türkiye Finans: Maaş baremine göre iki fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapan emeklilere 3 bin 500 TL, 5 bin TL, 6 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapılacak. Aynı zamanda bankaya getirilen her emekli yakını için 250 TL ek ödeme yapılacak.

Vakıfbank: Maaş baremine göre 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin TL ödeme yapacak.

Yapı Kredi Bankası: Maaş baremine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapacak. Aynı zamanda iki fatura talimatına 500 TL, kredi kartı harcamalarına 1000 TL ek ödeme yapacak.

Ziraat Bankası: Maaş baremine göre 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin TL ödeme yapacak.