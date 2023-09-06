Eylül 2023 ÖTV muafiyetli sıfır otomobiller! Kia Stonic, Renault Clio, Skoda Fabia, Citroen C3, Seat Arona fiyatları kaç para oldu?

ÖTV muafiyeti, herkese verilen bir avantaj değildir. Bu muafiyet, belirli oranda engeli olan vatandaşlara sağlanır. Engelli raporu bulunan vatandaşlar, bu haktan yararlanarak sıfır kilometre otomobil satın alabilirler. Ancak, bu muafiyetin bazı şartları vardır. ÖTV muafiyeti ile satın alınan araçlar, muafiyetin kullanıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca devlete satılamaz ve devir edilemez. 5 yılın sonunda ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın aracı satabilirsiniz.

ÖTV Muafiyetli Sıfır Araçların Fiyat Listesi

ÖTV muafiyeti ile satın alınabilen sıfır kilometre araçlar, normal fiyatlarının oldukça altında bir maliyetle sunulur. İşte bazı popüler modellerin ÖTV muafiyeti sonrası fiyatları:

Kia Stonic: Eylül ayında 965.000 TL olarak açıklanan fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 536.000 TL'ye düşer.

Dacia Sandero Stepway: 908.000 TL'lik satış fiyatı, ÖTV muafiyeti uygulandığında 505.000 TL'ye iner.

Skoda Fabia: Eylül ayında 954.900 TL olan fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 531.000 TL'ye kadar düşer.

Dacia Duster: Şu anda 985.000 TL liste fiyatı olan araç, ÖTV muafiyeti kullanıldığında 547.000 TL'ye alınabilir.

Kia Rio: Eylül ayı liste fiyatı 955.000 TL olan bu aracı, ÖTV muafiyeti avantajı ile 531.000 TL'ye satın alabilirsiniz.

Renault Clio: Üst versiyonu için 959.900 TL olan fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 533.000 TL'ye düşer.

Hyundai Bayon: 950.000 TL'ye satışa sunulan aracı, ÖTV muafiyeti ile 528.000 TL'ye alabilirsiniz.

Citroen C3: 943.800 TL olan fiyatı, ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için 525.000 TL'ye iner.

Seat Arona: Firma tarafından 979.000 TL olarak açıklanan fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 542.000 TL'ye alınabilir.

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlar için önemli bir avantaj sunarken, sıfır kilometre otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak bu hakka sahip olmadan önce, şartları ve koşulları dikkatlice incelemeniz önemlidir.