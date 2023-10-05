Advert

EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, evinde İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Selçuk Sports Beşiktaş Lugano maçı canlı izle EXXEN Justin tv Taraftarium24 canlı maç izle bedava Beşiktaş Lugano maçı kaçak izle Twitter Kralbozguncu BJK Lugano İnat tv canlı izle.

EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 19:35

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci hafta maçında kendi sahasında İsviçre'nin Lugano takımıyla buluşuyor. Kara Kartal, ev sahibi olarak bu karşılaşmadan ilk galibiyetini alma amacında. EXXEN canlı izle bedava Beşiktaş Lugano maçı canlı izle bedava Beşiktaş Lugano maçını taraftarium24 canlı maç izle şifresiz Beşiktaş Lugano canlı izle selçuk sports kralbozguncu jestyayın inat tv exxen canlı yayın maç izle linki.

Maç Detayları ve Hakem Bilgisi

Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi, İsrail Futbol Federasyonu hakemi David Fuxman yönetecek. Bu önemli mücadele Türkiye saatiyle 19:45'te Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sezon Başında Avrupa'da İlk Puanlar

Sezona Avrupa'da beraberlikle başlayan iki ekip, gruplarında ilk haftada farklı takımlarla 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, Club Brugge ile, Lugano ise Norveç'in Bodo Glimt ekibiyle eşitliği bozamamıştı.

Grubun Diğer Karşılaşması

Norveç'in Bodo/Glimt takımı, bu hafta Belçika'nın Club Brugge takımıyla mücadele edecek.

Beşiktaş'ta Hedef Üst Sıralar

Son alınan Konyaspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, grupta liderlik koltuğu için mücadele ediyor. Ancak, takımdaki mevcut durum ve taraftarla yaşanan gerginlikler, bu maçın önemini arttırıyor. Elde edilecek olumsuz bir sonuç, grup aşamasından çıkma şansını zora sokabilir. Ancak, hocalarının tecrübesi, bu tür baskılara alışık olduğu için maça hazırlıklı çıkacaktır.

Lugano'dan Sürpriz Beklentisi

Lugano, grubunda bir puanla yer alıyor ve ilk maçta elde ettiği 0-0'lık sonuçla dikkat çekti. İsviçre Ligi'nde üçüncü sıradaki Lugano, fiziksel olarak güçlü bir ekip. Beşiktaş karşısında savunma hatasından faydalanmayı planlıyorlar.

Her iki ekip için de bu maçın büyük bir önemi bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın kadro kalitesi, hocalığı ve taraftar desteğiyle avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Maçta gol olasılığı yüksek, ancak Beşiktaş'ın galibiyetle ayrılacağına inanıyoruz.

Benzer Haberler
MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi? MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?
Kilo vermek isteyenlerin düşmanı 3 meyve! Vücuttaki yağ oranını iki katına çıkarıyor Kilo vermek isteyenlerin düşmanı 3 meyve! Vücuttaki yağ oranını iki katına çıkarıyor
Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin
295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor 295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor
Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor! Doğa harikası o mucizevi o meyvesi her derde deva Faydaları saymakla bitmiyor! Doğa harikası o mucizevi o meyvesi her derde deva
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?