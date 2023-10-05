EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci hafta maçında kendi sahasında İsviçre'nin Lugano takımıyla buluşuyor. Kara Kartal, ev sahibi olarak bu karşılaşmadan ilk galibiyetini alma amacında. EXXEN canlı izle bedava Beşiktaş Lugano maçı canlı izle bedava Beşiktaş Lugano maçını taraftarium24 canlı maç izle şifresiz Beşiktaş Lugano canlı izle selçuk sports kralbozguncu jestyayın inat tv exxen canlı yayın maç izle linki.

Maç Detayları ve Hakem Bilgisi

Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi, İsrail Futbol Federasyonu hakemi David Fuxman yönetecek. Bu önemli mücadele Türkiye saatiyle 19:45'te Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sezon Başında Avrupa'da İlk Puanlar

Sezona Avrupa'da beraberlikle başlayan iki ekip, gruplarında ilk haftada farklı takımlarla 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, Club Brugge ile, Lugano ise Norveç'in Bodo Glimt ekibiyle eşitliği bozamamıştı.

Grubun Diğer Karşılaşması

Norveç'in Bodo/Glimt takımı, bu hafta Belçika'nın Club Brugge takımıyla mücadele edecek.

Beşiktaş'ta Hedef Üst Sıralar

Son alınan Konyaspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, grupta liderlik koltuğu için mücadele ediyor. Ancak, takımdaki mevcut durum ve taraftarla yaşanan gerginlikler, bu maçın önemini arttırıyor. Elde edilecek olumsuz bir sonuç, grup aşamasından çıkma şansını zora sokabilir. Ancak, hocalarının tecrübesi, bu tür baskılara alışık olduğu için maça hazırlıklı çıkacaktır.

Lugano'dan Sürpriz Beklentisi

Lugano, grubunda bir puanla yer alıyor ve ilk maçta elde ettiği 0-0'lık sonuçla dikkat çekti. İsviçre Ligi'nde üçüncü sıradaki Lugano, fiziksel olarak güçlü bir ekip. Beşiktaş karşısında savunma hatasından faydalanmayı planlıyorlar.

Her iki ekip için de bu maçın büyük bir önemi bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın kadro kalitesi, hocalığı ve taraftar desteğiyle avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Maçta gol olasılığı yüksek, ancak Beşiktaş'ın galibiyetle ayrılacağına inanıyoruz.