"Evlilikte yaşanan her sorun bir ‘çift problemi’dir"

10 yıldır ailelere danışmanlık hizmeti veren Elif Erbil, evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin neden danışmanlık alması gerektiğini şöyle anlattı: “Toplumu toplum yapan ve onu şekillendiren en küçük kurum; aile. O kadar güzel bir dinamiğe sahip ki, hayran kalmamak mümkün değil. Şu hızlı yaşam temposunda insanın olduğu gibi buyur edildiği, düşünceleriyle, duygularıyla yargılanmadan, kendini güvende hissettiği sıcacık bir liman gibidir aile. Bu çok özel yapıyı koruyabilmek ve sağlıklı şekilde devam ettirebilmek için, sorunlarını aşmakta zorlananlara aile danışmanlığı almalarını öneririm.”

KİMSEYİ HAKLI YA DAHAKSIZ İLAN ETMİYORUZ



Danışmanlık alan çiftlerin uzman tarafından “hatalı” ya da “hatasız” şeklinde kategorize edilmediğini de dile getiren Elif Erbil, “Biz taraflardan birini haklı bulup diğerini haksız ilan etmiyoruz. Aile danışmanlığı, çiftlerden birini suçlu bulup diğerini temize çıkarmak değildir. ‘Sizin evliliğiniz iyi gitmiyor, boşanın’ kararının verildiği yer hiç değildir” dedi.



İLİŞKİNİN TIKANMASINDA İKİ TARAF DA ETKİLİDİR



Evlilikte yaşanan her sorunun bir “çift problemi” olduğunun altını çizen Elif Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bireylerin her birinin yaşanan soruna farklı şekilde katkısı vardır. İlişki, iki insanın oluşturduğu kimyadır ve canlıdır, dinamiktir. İlişki bir sistemdir ve tıkanıp kalmasında iki taraf da etkilidir. Biz bu kimyayı değiştirmek için taraflar nasıl adımlar atabilir, onu masaya yatırıyoruz. Yani çift danışmanlığında ben ve çiftlerim aktif katılımcıyız.”



